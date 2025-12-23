Empresas lecheras de Fucrea volvieron a superar en rentabilidad a las agrícola-ganaderas y ganaderas

Las empresas de la Sectorial Lechera de la Federación Uruguaya de Grupos Crea (Fucrea) volvieron a registrar la rentabilidad promedio más alta en el ejercicio 2024-2025, logrando 5,21%, frente al 4% de las agrícolas-ganaderas y 2,76% de las ganaderas.

En moneda constante, el poder adquisitivo de las empresas lecheras fue 47% superior al promedio de los últimos 10 años, el de las agrícolas-ganaderas fue 38% superior y el de las ganaderas 17% más alto, informó Fucrea.

Agro En promedio todos los rubros lograron remunerar los costos de capital y tierra

Leche El Parlamento prohíbe denominar como lácteo, leche o derivados a las bebidas vegetales y productos de laboratorio

“No es el mejor de los ejercicios en ninguno de los sectores, pero es un muy buen ejercicio en comparación con los resultados históricos”, destacó el coordinador general de la entidad, Martín Aguirrezabala, en conferencia.

La lechería también logró el ingreso de capital (IK) más alto durante el ejercicio 2024-2025, con un promedio de US$ 594 por hectárea. Para lograrlo fue necesario contar con un activo promedio de US$ 11.395 por hectárea, lo que implicó rentabilidad sobre activos totales de un 5,21%.

“Se trató de un ejercicio marcado por relaciones de precio muy favorables, con una primavera que quizás comenzó un poco tarde, pero en general tuvo condiciones climáticas buenas en verano y otoño, que determinaron un buen resultado económico”, explicó el coordinador lechero de Fucrea, Santiago Gonnet, en un documento divulgado por el movimiento.

Dicho informe agrega que el ejercicio 2024-2025 se caracterizó por relaciones de precios favorables, con valores históricamente bajos para los cereales, que constituyen el principal componente energético de la dieta de las vacas, y el valor más bajo de la serie para la soja, que constituye la principal fuente de proteína en la alimentación de los rodeos en producción.

El costo de alimentación es el principal costo variable de las empresas lecheras, representando en este ejercicio el 52% del total. “Curiosamente, esto no se tradujo en diferencias importantes ni en los kilos de concentrado utilizado por vaca masa, ni en los costos de alimentación con respecto al ejercicio anterior”, apuntó Gonnet.

En este marco, el precio de la leche se ubicó apenas por encima del promedio de los últimos 10 ejercicios, expresado en dólares constantes, pero muy por encima del ejercicio anterior.

La información corresponde al resultado de 102 empresas CREA lecheras, que, con el objeto de mejorar la comprensión y el análisis de los resultados, se agrupan en tres categorías: Lecheras (72), Diversificadas (18) y Con encierros (12).

Las empresas Lecheras son aquellas cuyo producto bruto asociado a la producción lechera (leche, carne de lechería y forrajes) es igual o mayor a 85% del producto bruto total, y que destinan al menos el 75% de su superficie útil a pastoreo y reservas de las categorías recría, vacas secas y vacas en ordeñe (superficie de pastoreo lechero, SPL).

Las empresas Diversificadas no cumplen con alguno de los criterios anteriores, y las Con encierro mantienen al menos un lote de vacas en ordeñe encerradas todo el año, sin importar el tipo de encierro.

La empresa Lechera promedio de Fucrea explota 661 hectáreas, con un Índice Coneat de 138; el 60% del área es arrendada y mantiene 544 vacas masa promedio en el ejercicio.

En términos productivos, y en el promedio, el ejercicio 2024-2025 fue llamativamente similar al anterior, con una producción de 6.209 litros por hectárea (l/ha) de SPL, versus los 6.211 l/ha del ejercicio pasado. Esto determinó que el aumento en el ingreso de capital de las empresas sea básicamente explicado por el aumento del precio de la leche.

Sin embargo, este no fue el comportamiento de las empresas que se ubicaron en el cuartil superior de los resultados. En esas empresas, la producción sí aumentó, impulsada mayormente por un incremento en el número de vacas masa (VM) por hectárea de SPL.

Estas empresas del 25% superior, a pesar de tener costos de alimentación mayores que el promedio y que el cuartil superior del ejercicio anterior, lograron un ingreso de capital de US$ 966 por hectárea, 33,5% superior al promedio.

En cuanto a las empresas Diversificadas, sus principales productos siguen siendo las actividades vinculadas a la lechería (producto bruto leche + carne de lechería + reservas = 81%).

La diversificación se da principalmente con agricultura (12% del producto bruto total), también hay ganadería (2%) y otras actividades que representan el 5% del producto bruto restante. En promedio tienen tambos más chicos (314 VM) que las Lecheras, con más productividad (6.499 l/ha SPL).

Estas empresas mejoraron su resultado económico con respecto al año pasado (US$ 538 por hectárea versus US$ 487 por hectárea), explicado principalmente por un aumento del producto bruto leche, aunque este resultado se ubicó por debajo de las empresas Lecheras. La rentabilidad de este grupo se ubicó en 4,75%.

Con respecto a las empresas Con encierro, es importante destacar que ese encierro forma parte de un sistema de producción mucho más grande. De hecho, la gran mayoría de las que integran esta clasificación también entrarían en la categoría de Diversificadas si no se tomara en cuenta que hay vacas encerradas, se explicó.

“Por si eso fuera poco, el porcentaje de vacas encerradas es variable, y en tan solo cuatro empresas llegan al 100%. Todo esto debe ser tomado muy en cuenta a la hora de interpretar los resultados, ya que no permiten concluir sobre los encierros en sí mismos, sino sobre empresas que incluyen esta estrategia de intensificación dentro de sus sistemas de producción”, aclaró.

Adicionalmente, la propia naturaleza de esta estrategia y la variabilidad en la superficie útil (desde 70 hectáreas, hasta más de 2.000), hacen que la forma tradicional de Fucrea de expresar los resultados en relación a la hectárea dificulte la interpretación, agregó.

Y destacó que Fucrea está haciendo esfuerzos por mejorar el análisis de estos sistemas, a través del Proyecto Encierros.

Teniendo en cuenta estas salvedades, comentó que son sistemas que logran mayor producción individual, utilizan mayor activo promedio (US$ 13.146 por hectárea versus US$ 11.395 por hectárea) y que, a pesar de ello, en este ejercicio logran una rentabilidad de 6,76%, la mayor de las tres tipologías de empresas.

Situación financiera de la lechería

El pasivo exigible de las empresas de la Sectorial Lechera de Fucrea representa 11% del patrimonio para las Lecheras, 18% para las Diversificadas y 16% para las Con encierro. El 87% de las empresas necesitan menos de cinco ejercicios para pagar la deuda, habiendo descontado previamente los arrendamientos y retiros del productor.

Por otro lado, si bien en promedio el endeudamiento creció en US$ 23.597 totales, cuando se analiza individualmente se observa que responde al endeudamiento importante de algunas empresas en particular, mientras que la mayoría mantuvo o disminuyó el endeudamiento. A su vez, el perfil de la deuda ha mejorado, con un 81% a largo plazo.

“Entendemos que el endeudamiento no es una limitante en las empresas lecheras del movimiento”, consideró.

Proyección del actual ejercicio

Con respecto al ejercicio en curso (2025-2026), “nos encontramos frente a una auspiciosa oportunidad de obtener muy buenos resultados”, destaca el informe. Agrega que, “hasta el momento se mantienen las relaciones de precio, aunque han surgido advertencias, tanto en el precio internacional de la leche como en la situación de algunas industrias locales”. En términos climáticos, señala que “hemos tenido una de las mejores primaveras de los últimos años”.

“Tenemos algunos desafíos, como mejorar la productividad promedio, hacer inversiones inteligentes, que nos aporten rentabilidad con esos activos invertidos, para lo cual es imprescindible hacer buenos análisis. Debemos trabajar en generar sistemas sostenibles, tanto en términos ambientales como humanos”, concluye.

Sectorial Agrícola-Ganadera

El ejercicio 2024-2025 para la Sectorial Agrícola-Ganadera culminó con un resultado económico levemente superior al anterior, impulsado por rendimientos agrícolas “excepcionalmente altos” en cultivos de verano, a pesar de los precios bajos de los granos, se informó.

El IK promedio fue el tercero mejor de los últimos 10 años en moneda constante. La agricultura mantuvo su dominancia en los resultados económicos, representando el 74% del producto bruto total, lo que se refleja en mejores resultados económicos respecto de empresas similares ganaderas, según Fucrea.

La Sectorial Agrícola-Ganadera está compuesta por 10 grupos de productores, que aportan 62 carpetas definidas, abarcando 102.391 hectáreas.

La mejora del producto bruto total en 2024-2025 fue impulsada principalmente por el producto bruto agrícola, que permitió alcanzar un IK promedio que también es el tercero mejor de la última década, mientras que los costos generales se mantuvieron estables o a la baja.

El resultado económico, analizado por estratos, muestra que el IK promedio fue de US$ 373 por hectárea; el activo utilizado promedio de US$ 9.3278 por hectárea; y la rentabilidad sectorial promedio del 4%.

Al analizar la importancia de cada componente productivo, se concluye que el año agrícola fue el factor de mayor impacto en la mejora del resultado. “Los cultivos de invierno tuvieron buenos rendimientos promedio, pero los de verano tuvieron rendimientos muy buenos. Las sojas rindieron cerca del récord, aproximadamente 1.000 kilos por hectárea (kg/ha) más que el promedio histórico de la base de datos CREA. Este cambio se consolidó a partir de febrero, revirtiendo una situación climática que se presentaba compleja hasta fines de enero”, detalla el informe.

Los rendimientos promedios de cada cultivo, en kg/ha, fueron: trigo 4.442; cebada 4.452; colza 1.841; soja 3.418; y maíz 7.442.

Los precios de los granos, sin embargo, no acompañaron el buen desempeño productivo, manteniéndose estables y bajos a lo largo del ejercicio, siendo los más bajos de los últimos 10 años para cereales y oleaginosas como trigo, cebada, maíz y soja medidos en moneda constante.

“La relevancia de la agricultura se evidencia en la composición del producto bruto total, donde el 74% corresponde a la actividad agrícola. Esto se ve reflejado en el resultado económico por tipología, que demuestra el impacto de la agricultura en estos sistemas”, establece la sectorial.

El ejercicio ganadero, en tanto, fue similar al promedio en términos productivos. No obstante, el resultado se vio potenciado por la mejora en el precio del ganado a lo largo del ejercicio, lo que contribuyó en parte a mejorar los resultados de las carpetas.

Es contundente el impacto de la agricultura en estos sistemas, “incluso en un ejercicio donde el precio del ganado fue muy bueno, se mantiene dentro de los rangos normales de participación del producto bruto total”, señaló.

En términos generales, el endeudamiento promedio no se presenta como un problema en las empresas agrícola-ganaderas CREA. La mejora en el perfil de deuda (mejor distribución en créditos de mediano y largo plazo dentro de la deuda total) ha permitido corregir factores postergados, crecer e invertir.

Proyección agrícola-ganadera

El ejercicio 2025-2026 se proyecta desafiante en lo productivo. Con los actuales precios futuros al cierre del ejercicio, se requerirá una mayor producción, indica el informe. “Los precios de los granos se mantienen estables a bajos, aunque un reciente esbozo de aumento en el precio de la soja podría ser una alternativa de mejora de confirmarse”, agrega.

Las recomendaciones clave para este período son: mantener empresas productivas, diversificadas, con costos controlados y rotaciones ordenadas. Es decir, empresas eficientes.

“No desarmar el sistema productivo (respetar las rotaciones) y concretar opciones de precios cuando se presenten, sobre todo observando las primas en soja, que podrían ser la variable de ajuste para concretar un precio en torno a los US$ 400 por tonelada”, plantea.

En ganadería es un ejercicio “desafiante”, y aunque ese sector aporta alrededor del 25% del producto bruto de las empresas agrícolas-ganaderas, “se debe mantener la impronta y aprovechar las oportunidades, maximizando la productividad que aún está por debajo de lo esperable”, señala.

Sectorial Ganadera

El ingreso de capital de las empresas CREA ganaderas se ubicó en un promedio de US$ 141/ha. El indicador resulta de analizar 220 empresas distribuidas en todo el país. El resultado se encuentra por encima del promedio, siendo el sexto mejor de los últimos 22 años, analizando la variable en moneda constante.

La producción de carne fue similar a la del ejercicio anterior, aunque se mantuvo por encima de los 150 kilos por hectárea. “La mejora de los resultados a igual producción de carne se explica por la suba de los precios del kilo producido, incluso absorbiendo un leve incremento de costos”, detalla el informe a cargo del coordinador de la Sectorial Ganadera de Fucrea, Gonzalo Ducós.

Además, en el análisis de las empresas ganaderas se observa costos de estructura similares entre el 25% inferior y 25% superior, según IK, pero una diferencia “importante” en los costos directos de producción.

Si a esto se agrega que las empresas del 25% superior generan una mejor valorización del kilo producido, el impacto sobre el resultado económico se incrementa. “Producen más, a menor costo y lo valorizan mejor”, sostiene el análisis.

Proyección ganadera

Se espera que el 2025-2026 tenga mejores resultados a los del ejercicio analizado. Las proyecciones ubican el resultado potencial como el segundo mejor de los últimos 25 años, solo por detrás de 2021-2022.

“Los buenos precios que hemos tenido durante todo el primer semestre y –aun estimando una baja del 15% de los precios del ganado para el segundo semestre–, nos permiten avizorar resultados económicos de las empresas superiores al ejercicio 2025-2026”, sostiene el informe de la Sectorial Ganadera de Fucrea.

Agrega que el clima, hasta el momento, en la gran mayoría del país ganadero “viene siendo favorable”. “Hasta el momento, los pronósticos de menores lluvias a lo normal para la primavera y verano vienen impactando negativamente solo en el sureste del país. Queda aún por delante el verano y otoño, que según como venga climáticamente, determinará en mayor o menor medida el resultado de todo el ejercicio”, afirma el documento.