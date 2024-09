En 2023 se arrendaron 160.000 hectáreas menos que en 2022; el valor medio fue de US$ 149 por ha

En ese contexto, en 2023 se realizaron 2.515 contratos de arrendamientos de campos, que abarcaron a unas 787.000 hectáreas, por un monto total de US$ 117 millones y un precio promedio de US$ 149 por hectárea anual, indican los datos de DIEA.

Los precios medios de las rentas para ganadería, agrícola-ganadero y agricultura de secano fueron de US$ 82, US$ 155 y US$ 323 por hectárea anual, respectivamente, de acuerdo con los registros oficiales. DIEA destacó que esos tres rubros concentraron el 90% del monto transado en estos negocios, con US$ 105 millones.