En el lanzamiento de la zafra de trigo el gobierno expresó respaldo a obras de caminería rural y riego

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las unidades que están vinculadas a las obras, junto con el Congreso de Intendentes “están tratando de avanzar en un acuerdo para trabajar en la caminería rural”, dijo el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, en la inauguración de la cosecha de trigo , que organizó la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores, el pasado viernes 7, en esa ciudad del departamento de Soriano.

El jerarca del gobierno señaló que “la ruta es una sola y la producción tiene que salir por ahí”, por tanto, hay que ver “cómo hacemos para que las distintas reparticiones del Estado piensen en conjunto una planificación de cuáles son las inversiones más importantes, más rentables y más necesarias”.

Por otra parte, Sánchez recalcó que “el riego es un tema central al que el gobierno le puso un eje muy importante”, que tiene “sus desafíos, porque implica una energía eléctrica barata, donde también está la planificación de las inversiones de UTE, no solo en la generación –donde el país está bastante bien–, sino en la distribución y potencia”, y allí hay analizar las áreas y territorios “donde se puede avanzar más rápido”.

Recordó que el riego ha sido un anhelo de distintas administraciones, pero “debemos rescatar que cuando los uruguayos nos juntamos, trabajamos juntos, podemos hacer un montón de cosas”. En esa línea, destacó el trabajo del sector arrocero con el represamiento y el riego. “Si las trasladamos hacia el litoral”, el producto bruto interno (PBI) del Uruguay “podría crecer en torno a cuatro puntos”, subrayó.

“Si los uruguayos lo hicieron para el arroz, con dificultades, múltiples esfuerzos, con aprendizajes, ¿por qué no lo podemos hacer ahora?”, se preguntó. A propósito, destacó que eso permitiría “ponerle un segundo piso a la producción agropecuaria y dar ese salto al desarrollo que precisa el país”.

“Hoy están dadas las condiciones para hacerlo, y todos tenemos que poner el hombro. Además, es un tema reconocido por todo el sistema político”, resaltó. Y a continuación expresó: “Cuenten con este gobierno, con el esfuerzo en conjunto de los ministerios para en cualquier momento levantar el teléfono” y plantear “problemas y situaciones”.

El secretario de Presidencia consideró que “si el gobierno y sector privado no trabajan juntos, el Uruguay no se desarrolla y, entiendo que tenemos el gran desafío de desarrollar este país y llevarlo a un estadío superior, para eso debemos trabajar en conjunto, porque si no perdemos el tren al desarrollo tan deseado por todos los uruguayos”, acotó.

Además, destacó la importancia de avanzar en la inserción comercial en regiones del mundo, como el sudeste asiático, el norte de África y China, en un mundo con un “proteccionismo atroz”.

Bitrenes y tritrenes

Para habilitar el corredor de granos para los bitrenes y tritrenes y que puedan llegar hasta Nueva Palmira (Colonia), se deben reforzar los puentes ubicados sobre la ruta 21, entre esa ciudad y Dolores (Soriano). “Eso es así”, confirmó el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, al ser consultado por Agro de Búsqueda.

“¿Por qué querer autorizar los bitrenes si no pueden pasar por la ruta 21 y llegar al puerto? Es inviable”, sostuvo.

Basándose en conversaciones que mantuvo con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, el jefe departamental indicó que esa cartera está poniendo el foco en “tres puentes sobre la ruta 21”: los de La Agraciada, Arenal Grande y Arenal Chico, que facilitarían el transporte de la producción del litoral hacia el puerto de Nueva Palmira.

“La ministra está con ese tema y con otras obras específicas para el departamento, como la reparación de la ruta 105 entre Palmitas y Dolores, la ruta 96 entre Dolores y Palo Solo, y la construcción del nuevo desvío del tránsito pesado en Dolores. Allí se hizo el puente nuevo sobre el río San Salvador, y ahora tiene un trazado provisorio, pero la ministra dijo que está presupuestado el trazado definitivo”, comentó.

Besozzi consideró que las obras en las rutas 105 y 96 podrían comenzar en el corto plazo. “Por lo menos una de ellas. Me consta que la ministra está preocupada por esas dos rutas, porque son muy importantes. Seguramente el año que viene tengamos novedades”, señaló.

Consultado por los puentes sobre la ruta 21, el intendente mencionó que “la ministra ha dicho que es un desvelo que tiene el gobierno, y eso también se desprende de lo que dijo Sánchez, claramente, con la apuesta a mejorar la logística para la producción. O sea, aspiro a que el año que viene, como mínimo, se esté licitando, porque no hay que hacerlos nuevos, sino reforzarlos para bitrenes y tritrenes”.

Logística

“No solo en Soriano, que es un departamento súper productivo desde lo agropecuario, sino en el país entero: ¿qué vamos a hacer con la logística? ¿Qué vamos a hacer con las rutas, con la caminería vecinal, con los puentes vecinales, para que los bitrenes y tritrenes empiecen a funcionar?”, planteó el intendente.

“Son temas que me desvelan, y los he planteado al gobierno anterior, al otro anterior y en este sigo insistiendo en que tiene que haber una política de Estado para la logística, para sacar nuestra producción y atender todo lo social, vinculado a las zonas rurales, no solamente la producción”, agregó.

Besozzi señaló que “la innovación y la tecnología llevaron a que la maquinaria fuera cambiando, también el peso de los camiones, y nos quedamos con una logística y caminería de hace 70 u 80 años, mientras pretendemos que pase la maquinaria de hoy; todas esas situaciones son difíciles”.

Comentó que “hoy se está trabajando con el gobierno, pero no terminamos de definir una política de Estado. En Soriano la intendencia atiende 3.000 kilómetros de caminería vecinal, y se me está escapando hablar de las obras de arte, como les dicen, que son los puentes y las alcantarillas. Es un tema muy grueso. Por lo tanto, debe haber una política de Estado trabajada entre los gobiernos departamentales, los municipios y el gobierno nacional, en una estrategia abarcativa para toda la producción, con regiones y zonas diferenciadas”.

Y consideró que “si este país no pone el ojo en una política de Estado para mejorar la logística, se nos va a hacer muy difícil en los próximos años, porque el productor sigue mejorando su productividad. Me gustó y me cayó muy bien cuando el Pacha (Alejandro Sánchez) habló de ponerle un segundo piso a la producción, algo que también decía Tabaré Aguerre. Si vamos a ponerle un segundo piso a la producción, tenemos que mejorar la logística”.

Puertos

Sobre las nuevas terminales portuarias proyectadas en La Agraciada (Soriano) por parte de las empresas Paracel y PTP, Besozzi dijo que ambas carpetas “siguen trabajándose”.

“La de Paracel está un poco más avanzada. Ha trabajado mucho el Ministerio de Ambiente: ya se hicieron las audiencias públicas y la Intendencia presentó un proyecto de caminería de carpeta asfáltica hasta el predio, que serviría para las dos terminales portuarias. Paracel nos está diciendo que en 2026 arrancaría con los movimientos de tierra”, señaló.

Y el proyecto de PTP está atado a la aprobación de la zona franca, según se informó a los candidatos previo a las elecciones de 2024.

“Hemos conversado con el presidente Yamandú Orsi, y él estaría afín a que sea zona franca, aunque dependerá de los análisis que realicen los equipos técnicos. El presidente nos ha dicho que quiere trabajar sobre el tema, y por eso tenemos grandes expectativas de que las dos terminales portuarias tengan posibilidad de desarrollo”, declaró el intendente de Soriano.