En la UAM esperan que el Banco República apruebe la extensión del plazo del crédito antes de fin de año

El Banco República le solicitó a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana ( UAM ) un modelo financiero sustentado, con un plan de negocios ajustado, que ya fue elaborado y presentado en las últimas horas. “Espero que antes de fin de año este tema quede laudado”, comentó a Agro de Búsqueda el presidente de la UAM, José Saavedra.

“Había un plan de negocios que debía haber concretado más operaciones de las que estaban firmadas cuando ingresé, y eso nos llevó a plantearle al Banco República una extensión en el plazo del crédito”, comentó el jerarca.

Esa negociación, que se encamina positivamente, permitirá adecuar el flujo de pagos a los ingresos actuales de la unidad. “De esa manera logramos un equilibrio que nos da tranquilidad y nos permite proyectar un modelo de negocios sostenible y referente, no solo a nivel metropolitano, sino también nacional”, afirmó.

Por la UAM pasa cerca del 70% de los productor hortifrutícolas que se consumen en Uruguay, lo que la convierte en un eslabón esencial de la cadena agroalimentaria. “Estamos arriba de las 420.000 toneladas anuales, con un crecimiento orgánico del 3% al 4% desde el traslado del Mercado Modelo”, detalló.

La UAM atraviesa un proceso de cambios en su dirección, luego de la salida del expresidente Daniel Garín, con quién la relación de los demás directores estaba totalmente quebrada. Saavedra retornó a la presidencia de la UAM –fue presidente entre junio de 2016 y noviembre de 2020, cuando se desarrolló la construcción del proyecto–. El cambio fue catalogado como una “gran noticia” por parte de los operadores, que ya perciben una mejor relación entre los directores.

El retorno de Saavedra ocurrió en un momento clave para el complejo, que enfrenta desafíos financieros, nuevos proyectos y una mirada puesta en diversificar los negocios, sin perder la esencia de servicio al productor y a la cadena alimentaria.

“La UAM es un proceso que comenzó hace ya algunos años, después de aquel incendio del Mercado Modelo”, recordó. “Fue un proyecto muy ambicioso, dentro del espacio municipal, y tuvimos la suerte de conseguir el apalancamiento financiero que nos permitió diseñar y construir esta obra maravillosa, que hoy da trabajo a casi 8.000 personas por día”, comentó.

El centro logístico cuenta con más de 600 operadores, y muchos de ellos son pequeños productores. Según Saavedra, ese vínculo con los sectores más chicos del sistema productivo sigue siendo prioritario. Sin embargo, al asumir nuevamente la conducción, encontró una institución que debía reencaminar parte de su modelo financiero.

Renovación institucional

El proceso de renovación institucional también avanza. “Tanto la mesa como el consejo directivo cambiaron radicalmente su funcionamiento. Hoy hay una apertura total y un muy buen diálogo”, aseguró.

En los próximos días se renovarán formalmente los representantes de las gremiales, cuyos mandatos ya cumplieron su ciclo. “Terminamos en muy buenos términos y comenzaremos una nueva etapa, con mucha energía y positivismo. Eso es lo que necesitamos para construir una mejor UAM para todos”, sostuvo Saavedra.

Expansión

Entre los objetivos de la nueva gestión figura potenciar la Zona de Actividades Complementarias (ZAC), concebida como un espacio para grandes actores del comercio y la distribución. “Allí tenemos al Grupo Disco instalado desde el inicio, uno de los primeros que firmó su contrato. Pero todavía necesitamos atraer más jugadores grandes, porque eso genera tracción de volumen y de consumo, lo que termina beneficiando a los pequeños productores”, apuntó.

En cuanto al funcionamiento interno del predio, el nuevo presidente destacó que la ocupación es casi total. “Las naves de frutas y hortalizas están entre 96% y 98%, la zona polivalente en un 96%, y la de actividades logísticas está completamente vendida”, indicó.

Ante la falta de espacio, el directorio resolvió reformular parte de la nave E, generando una nueva unidad de negocio: boxes logísticos. “Tenemos 12 y vamos a crear 12 más, porque hay una demanda insatisfecha”, explicó.

Además, se proyectan nuevas líneas de actividad en el área de servicios, sobre el Camino de las Higueritas. “Allí estamos avanzando con la instalación de dos canchas de fútbol 5 y una de pádel, además de un pequeño hotel para camioneros y transportistas, para que puedan ducharse y descansar antes de volver al interior. También tenemos previsto un lavadero, que generará un ingreso importante”, adelantó.

La expansión también abarca el sector de la ZAC, donde aún hay unas 25 hectáreas urbanizadas disponibles y otras 30 en zona de expansión. “Eso nos permitirá generar el flujo de ingresos que necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones. Hemos recibido muchas consultas en las últimas semanas, así que esperamos revertir rápidamente la situación”, comentó.

Entramado social

Más allá de los números, Saavedra considera esencial reconstruir el entramado humano que marcó la historia del antiguo Mercado Modelo. “Tenemos el desafío de volver a esa mística: la solidaridad, el compañerismo, el entendimiento de las diferencias, el diálogo. Estoy seguro de que lo vamos a lograr, porque tenemos la gente indicada y el equipo adecuado”, afirmó.

Esa línea de trabajo busca también tender puentes con instituciones públicas y privadas. “Tenemos que buscar nuevos negocios y ser creativos. La UAM tiene que dar servicio de calidad. En temas de inocuidad y soberanía alimentaria debemos ser un socio natural de todos los organismos vinculados al suministro de alimentos”, sostuvo.

Articulación público-privada

El complejo también refuerza su papel como espacio de encuentro entre productores y el sector comercial. Recientemente, se realizó una actividad con la participación de los intendentes de Montevideo, Mario Bergara, y de Durazno, Felipe Algorta, la ministra interina de Turismo, Ana Claudia Caram, y representantes de otros gobiernos departamentales, además de más de 100 emprendimientos agroalimentarios de todo el país.

“Fue un éxito. Muchos de los participantes me pedían contactos con el supermercadismo, porque quieren ingresar con sus productos. La UAM es justamente ese lugar natural donde pueden encontrarse las oportunidades”, señaló Saavedra, convencido de que la articulación público-privada será la base de la siguiente etapa.