Estudio de la cadena forestal revela impactos positivos en la economía, con énfasis local; hay puntos negativos

“No es verdad que las plantaciones forestales desplazan a otras actividades, tampoco es cierto que somos un sector que no aporta al país, los datos lo demuestran, y hoy lo vamos a volver a remarcar”. Así lo señaló la presidenta de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), Lucía Basso, en la apertura del Desayuno Forestal 2025, que organizó esa gremial el lunes 17 de noviembre, bajo el título El impacto de hoy y el potencial del mañana.

Justamente, en esa actividad se presentó un estudio de evaluación del impacto socioeconómico de la cadena forestal-maderera, realizado por Equipos Consultores para el Centro Tecnológico Forestal Maderero (CTFM).

El trabajo, que incluyó una serie de encuestas, mostró resultados que se vinculan directamente con ciertas posiciones y percepciones en la sociedad respecto a la producción forestal y la madera, y su incidencia en la economía, en el medio ambiente, en el ámbito laboral, entre otros puntos.

“La cadena forestal maderera es percibida como un motor relevante de la economía uruguaya”, especialmente “en regiones con alta actividad forestal”, figura entre las principales conclusiones del estudio.

Indica que “su influencia positiva sobre ingresos, empleo e inversiones destaca en comparación con otros sectores económicos”, consolidándose como un “pilar importante para el crecimiento empresarial” en Uruguay.

El sector “impulsó la infraestructura, diversificó el empleo y mejoró la calidad de trabajo mediante regulaciones laborales y tecnificación”, sostiene.

Menciona que, “si bien presenta una alta heterogeneidad, los empleos que genera son en su mayoría estables, formales y mejor remunerados que en otras actividades rurales más tradicionales, y particularmente en los subsectores relacionados a la parte industrial” de la misma.

Las encuestas realizadas “en zonas de mayor incidencia de la forestación” confirman que “la persona que trabaja actualmente en actividades vinculadas a la forestación tiene un mejor desempeño en diferentes indicadores económicos”, como ingresos, capacidad de ahorro, tenencia de vehículos, y en los “sociales, como la confianza interpersonal en la movilidad social, arraigo y satisfacción laboral”, señala.

El estudio realizado para el CTMF comprendió 338 encuestas a empresas, a 600 hogares en departamentos con alta y baja incidencia de la cadena, y entrevistas a referentes clave del sector y entidades de capacitación.

Ese centro está integrado por los ministerios de Industria, Energía y Minería (que lo preside), de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la SPF y la Asociación de Empresarios de la Madera y Afines.

Futuro, migración y educación

Respecto a las “perspectivas futuras”, el estudio muestra entre sus conclusiones que “las expectativas de ingresos atribuibles al sector forestal en el grupo de empresas de las zonas de alta actividad forestal” resultaron ser “altas, bastante significativas y relevantes”, y “considerablemente mayores que los ingresos actuales atribuibles” al sector forestal, según las empresas encuestadas.

Para los “próximos tres años”, los actores consultados avizoran que la cadena “mantenga un impacto significativo en ingresos futuros y medios en el empleo e inversiones de las empresas” del grupo en cuestión.

Se aprecian “cambios” percibidos por los actores del rubro en las “dinámicas locales” respecto a que “el sector favoreció la permanencia de habitantes en comunidades rurales” y “su proyección en la zona, evitándole migraciones hacia áreas metropolitanas”, consigna.

El estudio indica que “la expansión de la oferta educativa en el sector forestal es un gran beneficio” para los sectores forestales, que “permitió retener a jóvenes en sus localidades de origen, disminuyendo la migración hacia centros urbanos”, aunque “persisten desafíos en regiones como Rivera, donde los bajos niveles educativos limitan estas dinámicas”.

Las localidades analizadas en este estudio “experimentaron una diversificación en la oferta educativa, especialmente en la área de tecnología, inteligencia artificial, robótica y digitalización”, valora.

Sin embargo, apunta que “persisten limitaciones en la oferta vinculada a la cadena forestal maderera”.

“Aunque la descentralización educativa y la virtualidad mejoraron las oportunidades, el acceso a la educación universitaria sigue siendo limitado por barreras económicas, logísticas y de formación previa, afectando principalmente a los jóvenes de bajos recursos en zonas rurales”, destaca.

Ambiente: dos corrientes

El desarrollo de la cadena forestal en Uruguay suscitó una diversidad de posturas respecto a su impacto ambiental, según el estudio de Equipos Consultores.

Indica que los discursos se dividen en “dos corrientes”: la de los actores vinculados a la cadena, que resaltan sus “beneficios ambientales y medidas de mitigación”, y la de los agentes externos, quienes advierten los “desafíos y potenciales riesgos para los ecosistemas”.

Entre los actores involucrados se “valoran positivamente todos los controles, auditorías, certificaciones que se les exige”, y consideran “beneficioso el hecho de implementar auditorías ambientales y certificaciones internacionales”, las cuales “garantizan las prácticas sostenibles” en la gestión forestal, señala.

Menciona que los actores del sector sugieren la importancia de “destacar y difundir más en la población la contribución al balance positivo de gases de efecto invernadero”, que tiene la cadena.

Incluso, estos “comparan esta cadena de producción con otras, en cuanto a este impacto ambiental”, y “destacan el uso menor y controlado de agrotóxicos, con aplicaciones limitadas y específicas, minimizando el impacto en la biodiversidad local”.

Por el contrario, en los agentes externos se visualiza un “desconocimiento generalizado sobre los impactos positivos de la cadena y las medidas de cuidado (ambiental) implementadas”.

A modo de ejemplo, el estudio menciona que “la población no siempre percibe los esfuerzos en reforestación o los beneficios climáticos que aporta la actividad”.

“Tampoco se conoce sobre las auditorías y los controles internacionales de los que son parte”, indica.

Señala que hay “temores asociados hacia el monocultivo y su efecto en la calidad de los suelos”, con “percepciones de que la plantación de especies como eucaliptos pueden alterar la estructura y la fertilidad del terreno”.

Imagen y derrame

En cuanto a la imagen del sector o la vinculación con el sector, el estudio indica que “la amplia mayoría de los encuestados en la región considera importante o muy importante la actividad”, en comparación con otras actividades de su departamento, y “más de la mitad en la región litoral y centro-norte afirma que contribuye al desarrollo” de las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, “un alto porcentaje de la población no logra mencionar ningún sector o actividad específica que se vea afectada”.

Según los entrevistados en este informe, la cadena forestal maderera en Uruguay generó en los últimos años un “efecto multiplicador que trasciende a la propia actividad y dinamiza e impacta sobre otros sectores de la economía”.

Este “derrame se manifestó en sectores claves como el transporte, la logística, talleres mecánicos, servicios técnicos, alimentación y servicios en general”, como por ejemplo en limpieza, administración, atención en comercios locales, servicios de hotelería, entre otros, señala.

Destaca que esto contribuyó al desarrollo de las localidades, a la diversificación del empleo, con un “impacto significativo en la oportunidad laboral para mujeres y jóvenes”.

En cuanto a la integración de la producción forestal con otras actividades productivas, el estudio sostiene que se generaron múltiples impactos, tanto “positivos como negativos”, en diversos aspectos económicos, laborales y sociales.

Los entrevistados en primer lugar visualizan algunas críticas respecto al uso de las tierras, particularmente en dos aspectos.

Por un lado, la expansión forestal, que se vincula con el desplazamiento que genera de otras producciones, especialmente en suelos que permiten ser utilizados para la producción agrícola y, por otro, dentro de la cadena otros actores como los aserraderos también ven con preocupación el porcentaje de hectáreas que han quedado para la plantación de madera para aserrar, indica.

Alejandro Sanchez SPF El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el vicepresidente de la Sociedad de Productores Forestales, Francisco Bonino, durante el Desayuno Forestal 2025. @spforestales

Secretario de Presidencia a favor de sumar 500.000 ha forestadas

En el Desayuno Forestal 2025 participaron integrantes del gobierno del presidente Yamandú Orsi. El encargado de exponer la posición del Poder Ejecutivo sobre la forestación fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

“En Uruguay poca gente duda sobre la importancia de la cadena forestal en su conjunto, lo que ha impactado positivamente en la economía y en el desarrollo territorial”, dijo Sánchez.

Y a modo de señal para los empresarios del sector allí presentes, aseguró que “de este gobierno” el sector “no va a tener ningún tipo de modificación que genere un cambio en las reglas de juego”.

Hizo un repaso de los aspectos positivos del desarrollo forestal y el aprendizaje para Uruguay de ese proceso, e incluso se mostró a favor de un aumento de las plantaciones forestales.

“En respuesta a la pregunta de si se pueden incorporar o no 500.000 hectáreas más” al área forestada: “yo compro, vamos por 1 millón” de hectáreas más, aventuró.

Dijo que “si hay 1 millón” de hectáreas forestadas “vamos por 2 millones” de hectáreas, si todavía hay espacio para crecer en Uruguay”.

Posteriormente, Sánchez prefirió bajar las expectativas del crecimiento de esa superficie forestal a 500.000 hectáreas, en lugar de 1 millón más.

Al inicio del Desayuno Forestal, la presidenta de la SPF, Lucía Basso, señaló que “pasaron nueve gobiernos y casi 40 años, y se mantiene la política de Estado” para el sector forestal, que “genera más de 40.000 puestos de trabajo, lidera las exportaciones uruguayas de bienes y transforma territorios antes olvidados en polos de desarrollo, conocimiento y trabajo”.

“Como todo árbol maduro necesita espacio para crecer”, para ello es preciso “resolver algunos temas que hoy son urgentes”, como “mantener reglas claras que den certezas a las inversiones actuales y futuras”, que “los trámites burocráticos sean más ágiles, para que los proyectos avancen sin trabas innecesarias”, reclamó.

Y enfatizó la importancia de contar con “logística e infraestructura que estén a la altura del crecimiento alcanzado, rutas departamentales adecuadas, puentes que soporten el transporte forestal y un sistema portuario eficiente y competitivo”.