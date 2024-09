Forestación: proponen crecer 500.000 hectáreas y multiplicar inversión, empleos y exportaciones

La forestación puede sumar 500.000 hectáreas de plantaciones y pasar a ocupar 9% del área productiva total de Uruguay, generando importantes beneficios: inversión de US$ 1.000 millones en nuevas plantaciones forestales; US$ 4.000 millones de inversión en plantas industriales de madera o fibras textiles, con mayor valor agregado; US$ 1.000 millones de inversión en plantas para la producción de madera aserrada, bobinado y CLT; secuestro adicional de 12,5 millones de toneladas de carbono anuales; la creación de 9.000 nuevos puestos de trabajo directos, impulsando las economías locales y regionales; el aporte adicional de US$ 2.400 millones al producto bruto interno (PBI); el incremento de US$ 1.900 millones en exportaciones; y US$ 110 millones adicionales en recaudación para las arcas públicas.