Gobierno evalúa cubrir al menos 40% de la deuda de Calcar con productores

El monto asciende a US$ 2,5 millones; remitentes sostienen que su situación fue la única que no tuvo una solución, ya que los bancos tienen prioridad en el embargo

Un representante de los productores de Calcar trabaja con el gobierno, aportando información para tratar de desarrollar alguna herramienta de apoyo tras el cierre definitivo de la cooperativa láctea el pasado 2 de abril. La deuda totaliza US$ 2,5 millones, y se busca la forma de cubrir al menos 40% de ese monto, según supo Agro de Búsqueda.

Se analizan los datos de la leche remitida en el último año para tener una dimensión más clara de la situación de cada productor; la medida que se resuelva deberá presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas y requerirá de una ley que la autorice.

Una posibilidad puede ser instrumentarla a través del Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL), que cuenta con unos US$ 4 millones, prestados por el Fondo de Garantía Lechero (Fogale). Se estudia que en vez de devolverle los US$ 4 millones, se le devuelvan US$ 3 millones, y se pueda apoyar a los productores de Calcar con US$ 1 millón.

Calcar le quedó debiendo a sus productores 30% de la leche remitida en noviembre, el 50% de diciembre, el 50% de enero, el 100% de febrero y el 100% de marzo. Algunos de los tambos son de una escala muy pequeña, remitían apenas 100 litros de leche por día.

Además, el gobierno, a través del Banco República, estudia una línea de crédito y que los productores no pierdan la categoría en Microfinanzas. Se intentará que su cuota de abril no quede sin pagarse. Ese monto sería de unos US$ 30.000.