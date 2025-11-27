Gobierno prevé otorgar beneficios fiscales a través de la Comap para el encalado de los suelos

Para “el encalado de suelos” en el sector agrícola el gobierno prevé otorgar beneficios fiscales en el marco de la Comisión de la Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), para estimular proyectos específicos de esas inversiones, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , en el marco de la inauguración de la cosecha de cebada, realizada por Ombúes de Lavalle. Esta actividad fue organizada por la Sociedad Fomento de Ombúes de Lavalle, en el departamento de Colonia, donde también participó el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Sobre los beneficios impositivos de los proyectos de inversión, el gobierno está trabajando en una batería de medidas vinculadas con la Comap, “son variantes pro inversión” señaló una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, a Agro de Búsqueda .

El encalado es uno de los indicadores (compromisos) que el productor puede elegir para presentar un proyecto. Sin embargo, la interpretación de Comap es que las inversiones en encalado no se consideran inversión elegible. Esto significa que, si el productor presenta únicamente el encalado como proyecto, no accede a los beneficios previstos, porque le estaría faltando la inversión elegible. Por lo pronto, debe adicionar alguna inversión elegible para poder acceder al régimen, dijo a Agro de Búsqueda el contador Juan Dalmás, director del estudio Terrasol.

“Un productor rural que realiza inversiones en maquinaria y en un equipo de riego —en este caso la inversión en riego representa el compromiso— “accede a todos los beneficios fiscales”, que significará la “exoneración del 68% del total de la inversión” por concepto del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), ejemplificó Dalmás. Y comentó que el plazo para descontar la inversión mediante la exoneración del IRAE ronda los 10 años.

En cuanto al encalado de los suelos, Dalmás explicó que este tipo de inversión está entre los compromisos que puede asumir el productor, pero actualmente la Comap considera que no es una inversión elegible, como sucede con el riego.

Por este motivo, el productor tiene que realizar alguna inversión en maquinaria u otro bien para entonces sí acceder a los beneficios fiscales, además de encalar su campo.

Considerando el criterio y la norma actual de la Comap, la exoneración se calcula sobre la inversión en maquinaria y no se incluye la inversión en encalado.

En cuanto a la intención del gobierno de incorporar las inversiones en encalado de suelos como inversiones elegibles, y así poder presentar un proyecto exclusivamente con inversiones en encalado. Dalmás explicó que ese cambio “no requiere ni trámite parlamentario, ni decreto, es una cuestión de interpretación y cambiar el criterio que hoy está tomando Comap, porque el indicador de encalado ya existe y es un hecho”.

¿Por qué el encalado?

Cuando un suelo se acidifica “hay que encalar, y el problema en general no se arregla con dos toneladas por hectárea cada cuatro o cinco años”, señaló el ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, director general de Unicampo Uruguay en un artículo publicado en la edición 113 de revista VERDE.

El ingeniero agrónomo realizó estas declaraciones en durante la presentación de los primeros resultados del Proyecto Encalado que lleva adelante la Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD), con la consultoría técnica de Unicampo Uruguay.

El proyecto de la AAD comenzó en setiembre de 2021. “Es un gran proyecto, a cinco años, que tiene ocho campos donde se busca evaluar el impacto del encalado, hasta llegar a la posible fase de reencalado”, describió. El investigador explicó que el proyecto contempla situaciones donde el pH no es ácido, para poder evaluar que el problema está cuando el pH se ubica por debajo de 5,4, así como el impacto del encalado.

Hoffman indicó que “una de cada cuatro hectáreas en Uruguay, el 25% del área, está en un ambiente que se puede considerar ácido”.

La información surge de un trabajo llevado adelante en conjunto con el Laboratorio Analítico Agro Industrial (LAAI), Unicampo Uruguay y de la Red Agrícola Uruguay, donde se configuró una base de datos de dos zafras consecutivas, 2021-2022 y 2022-2023, donde hay 16.909 muestras purificadas, que contemplan todos los departamentos del Uruguay, que reflejan la magnitud del problema”.

Aclaró que esta información “casi no considera los suelos naturalmente ácidos, sino que concentra datos de los departamentos con uso más intensivo del suelo. En Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Florida y San José, un 27% de las chacras está con 5,4 de pH o menos, y en el promedio de esas chacras el suelo tiene un valor de pH de 5,2. Definitivamente un ambiente acidificado lo que genera menor disponibilidad de nutrientes y pérdida de productividad”.

Agregó que otro 25% de las chacras tiene valores entre 5,4 y 5,7 de pH y “seguramente se vayan acidificando lentamente, dado que la tendencia no tiene ninguna perspectiva de cambiar”. La mediana arroja un valor de pH de 5,7, mientras que hace 25 años era de 6,2 a 6,3, explicó Hoffman.

El proceso de acidificación se origina por “la intensidad agrícola y por la elevada productividad que están teniendo los cultivos. Esto seguirá aumentando lentamente, aunque creo que mucho más rápido de lo que la mayoría piensa, y es por eso que llegó la hora de ocuparnos de un problema que consideramos emergente”, advirtió.

Los resultados

“La técnica de encalado permite recuperar la productividad natural de los suelos” y en estos años de ejecución del proyecto de la AAD “hemos observado una recuperación de la productividad de 30% a 35% en la mayoría de los cultivos que se siembran en Uruguay”, dijo a Agro de Búsqueda el presidente de la AAD, Enrique Carlos Oyharzábal.

Indicó que “sería muy importante que el productor pueda tener alguna forma de descontar impositivamente el encalado, porque se trata de una inversión muy alta, de entre US$ 500 y US$ 750 por hectárea, según la cantidad de toneladas, la fuente que se deba utilizar y de dónde se traslada, porque el flete tiene un peso muy importante en el costo del encalado”.

Para Oyharzábal, “una de las limitantes principales de la tecnología es el alto costo”. Planteó que “si el productor puede, de alguna manera, descontar impositivamente la inversión del encalado, eso facilita la toma de decisiones y le da cierta certeza de recuperar la inversión, porque se debe tener en cuenta que la mayoría de la agricultura en Uruguay se realiza sobre campos arrendados”.

“Un productor que no es propietario de la tierra y tiene que invertir, prácticamente el costo de un año de cultivos para poder encalar se encuentra en un brete, y no le resulta sencillo tomar la decisión, porque no tiene la certeza de la tenencia de la tierra. Por lo tanto, cualquier herramienta que nos permita descontarla será muy bienvenida. Por eso aplaudimos y felicitamos la decisión del MGAP y del MEF, de pensar en incluir el encalado como un indicador directo en la Comap”, concluyó.