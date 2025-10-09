Gobierno propone ampliar fideicomiso de la bichera a salud animal en general

El oficialismo propone un cambio de artículos de la ley 20.075, del 20 de octubre de 2022, a incorporarse en el Presupuesto Nacional 2025-2030. La propuesta consiste en sustituir la redacción del artículo 172 de dicha ley, por la siguiente: “Autorizase al Poder Ejecutivo a constituir un Fideicomiso de Administración de conformidad con lo establecido en la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003, así como la celebración del correspondiente Contrato de Fideicomiso a otorgarse, el cual se denominará Fideicomiso Salud Animal”.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Se pretende que este fideicomiso tenga como objeto el financiamiento de programas para la erradicación y/o control de enfermedades en todo el territorio nacional, tales como la mosca de la bichera, la garrapata, entre otras enfermedades que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) requiera y/o tenga bajo programa.

Allí también se establece que la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), diseñará y ejecutará los programas a financiarse.

El Fideicomiso Salud Animal tendrá por fideicomitente al Poder Ejecutivo, actuando a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el MGAP, mientras que el beneficiario final será el MGAP, y será administrado por un fiduciario financiero profesional.

En la fundamentación de la propuesta se plantea que el artículo vigente tiene como objeto financiar la campaña de erradicación de la bichera, en forma exclusiva. Sin embargo, “en la actualidad existen otras campañas sanitarias de igual importancia para el sistema productivo, tales como la garrapata común en bovinos, que requieren la identificación y diseño de nuevas medidas sanitarias estratégicas, con el fin de lograr la erradicación de las mismas”.

También se plantea que la política sanitaria actual “no ha sido eficaz en disminuir los hallazgos de esta enfermedad”, y se sostiene que el nuevo programa sanitario “dará otro enfoque de contralor, apuntando a las buenas prácticas de manejo de los productos veterinarios y cambios en la epidemiología de parásito”.

Además, se advierte sobre los efectos negativos de no incluirlo. “Este fideicomiso, a la fecha, se ha subutilizado a consecuencia de la indisponibilidad en la región de los insumos biológicos necesarios e indispensables para su correcta ejecución. Sería, por tanto, de buena administración ampliar el objeto este fideicomiso, con la financiación existente, para el diseño y ejecución de otros programas sanitarios de erradicación”, según establece en la redacción de la propuesta.

En cuanto a los resultados esperados, se plantea que la DGSG, a través de la aplicación de las nuevas medidas sanitarias, “pretende respecto a los programas sanitarios del país, identificados como prioritarios, reducir la presencia de los mismos y las complicaciones asociadas a las distintas enfermedades, siendo una preocupación el riesgo de presencia de residuos en los productos de origen animal”.

Además de “evitar la duplicación o redundancia de esfuerzos, hermanando programas que desarrollan físicamente en los mismos ámbitos geográficos”, indica la propuesta que el gobierno envió al Parlamento.

Oposición de la Federación Rural

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, comentó a Agro de Búsqueda que se pretende ampliar el fideicomiso con unos US$ 55 millones del Fondo de Enfermedades Prevalentes y argumentó por qué la gremial se opone a esta propuesta.

Normey recordó que en un principio la idea de las actuales autoridades fue utilizar los fondos del Programa para la Erradicación de Mosca de la Bichera para financiar la campaña de combate a la garrapata. “Finalmente no salió eso, y se propone este cambio del artículo, que le cambia el nombre al fideicomiso, que pasa a ser Fideicomiso de Salud Animal, y que le permite al MGAP usarlo en cualquier cosa”, comentó.

El dirigente sostuvo que ese fideicomiso “se va a nutrir con dinero del Fondo de Enfermedades Prevalentes, hasta 304 millones de unidades indexadas”. Y agregó: “Consideramos que es un riesgo que se vacíe el Fondo de Enfermedades Prevalentes, que funcionaba bien, la gobernanza está con los productores bien representados, bien administrado, de forma transparente”, argumentó el presidente de la Federación Rural.

Advirtió que ese fondo “ahora se va a vaciar, el dinero se va a un fideicomiso que lo van a manejar las autoridades y no sabemos qué van a hacer con esos recursos, es un riesgo que se despilfarre”.

La Federación Rural le planteó su preocupación sobre este cambio al subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, quien respondió que no estaba al tanto del tema. Normey también dijo que “de ahí se quieren destinar fondos para investigación, está todo muy enredado, no sé en qué va a terminar esto”.