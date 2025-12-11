Hereford despidió el 2025 en la Rural del Prado

Cerró un año cargado de actividades, desde exposiciones, remates, jornadas técnicas y una gira internacional
Los criadores de Hereford José Bonica, Felipe Bove, Ricardo Reilly Arrarte, Walter Romay y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.
FOTO
Francisca Baccino, la presidenta de la Sociedad Criadores de Herefor del Uruguay, Lucía Perdomo, Federico Baccino y Alfonso Baccino.
FOTO
Candelaria Inciarte, Victoria Martirena y María José Serantes.
FOTO
María Isabel Pravia, Olga Ravagnolo, Andrea Larrosa, Sandra Cassina, Paula Larrosa y Néstor Larrosa.
FOTO
El presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, Juan Pablo Pérez Frontini, el director de Genexa, Andrés Pereira, y los criadores Santiago Pereira y Rodrigo Fernández.
FOTO
El gerente de Plaza Rural, Fernando Caballero, y el vicepresidente de la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay, Nicolás Shaw.
FOTO
Alejandro Bocage, María Labat, Lía Olaso y Reynaldo Bonino.
FOTO
El asesor genético Martín Peratto, y los criadores Valentín Helguero y Carlos Pilón.
FOTO
Alberto Pereira Micoud (en representación de Ignacio Pereira), Ariel Calistro, Reynaldo Bonino, Timoteo Canessa, Leonel Aguirre, Alfonso Baccino, Diego Anselmi, Joaquín Zabaleta, Néstor Larrosa, Patricio Cortabarría, Andrea Larrosa y Rafael Gorozurreta, fueron homenajeados por Hereford Uruguay.
Al concluir un año cargado de actividades, que comenzaron en febrero, en Agro en Punta, y finalizaron con el Congreso Mundial de la raza, la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay despidió el 2025 con una reunión en la Rural del Prado. Criadores de distintos puntos del país, dirigentes gremiales, empresarios vinculados con la genética y los negocios ganaderos, así como allegados a la raza, brindaron por un gran año y un 2026 que también promete ser venturoso.
Durante 2025 la institución participó de diversas actividades, como remates de reposición, de alta genética, exposiciones, realizó su gira anual –esta edición fue internacional, incluyendo establecimientos de Argentina y Brasil–, cursos, jornadas técnicas, conferencias y la asamblea de socios. Además de continuar con su programa de investigación vinculado con la eficiencia de conversión y emisiones de gases de efecto invernadero, y su tradicional prueba de toros de Kiyú.