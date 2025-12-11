  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Hereford despidió el 2025 en la Rural del Prado

    Cerró un año cargado de actividades, desde exposiciones, remates, jornadas técnicas y una gira internacional

    Los criadores de Hereford José Bonica, Felipe Bove, Ricardo Reilly Arrarte, Walter Romay y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.

    Los criadores de Hereford José Bonica, Felipe Bove, Ricardo Reilly Arrarte, Walter Romay y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.

    FOTO

    Francisca Baccino, la presidenta de la Sociedad Criadores de Herefor del Uruguay, Lucía Perdomo, Federico Baccino y Alfonso Baccino.

    Francisca Baccino, la presidenta de la Sociedad Criadores de Herefor del Uruguay, Lucía Perdomo, Federico Baccino y Alfonso Baccino.

    FOTO

    Candelaria Inciarte, Victoria Martirena y María José Serantes.

    Candelaria Inciarte, Victoria Martirena y María José Serantes.

    FOTO

    María Isabel Pravia, Olga Ravagnolo, Andrea Larrosa, Sandra Cassina, Paula Larrosa y Néstor Larrosa.

    María Isabel Pravia, Olga Ravagnolo, Andrea Larrosa, Sandra Cassina, Paula Larrosa y Néstor Larrosa.

    FOTO

    El presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, Juan Pablo Pérez Frontini, el director de Genexa, Andrés Pereira, y los criadores Santiago Pereira y Rodrigo Fernández.

    El presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, Juan Pablo Pérez Frontini, el director de Genexa, Andrés Pereira, y los criadores Santiago Pereira y Rodrigo Fernández.

    FOTO

    El gerente de Plaza Rural, Fernando Caballero, y el vicepresidente de la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay, Nicolás Shaw.

    El gerente de Plaza Rural, Fernando Caballero, y el vicepresidente de la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay, Nicolás Shaw.

    FOTO

    Alejandro Bocage, María Labat, Lía Olaso y Reynaldo Bonino.

    Alejandro Bocage, María Labat, Lía Olaso y Reynaldo Bonino.

    FOTO

    El asesor genético Martín Peratto, y los criadores Valentín Helguero y Carlos Pilón.

    El asesor genético Martín Peratto, y los criadores Valentín Helguero y Carlos Pilón.

    FOTO

    Alberto Pereira Micoud (en representación de Ignacio Pereira), Ariel Calistro, Reynaldo Bonino, Timoteo Canessa, Leonel Aguirre, Alfonso Baccino, Diego Anselmi, Joaquín Zabaleta, Néstor Larrosa, Patricio Cortabarría, Andrea Larrosa y Rafael Gorozurreta, fueron homenajeados por Hereford Uruguay.

    Alberto Pereira Micoud (en representación de Ignacio Pereira), Ariel Calistro, Reynaldo Bonino, Timoteo Canessa, Leonel Aguirre, Alfonso Baccino, Diego Anselmi, Joaquín Zabaleta, Néstor Larrosa, Patricio Cortabarría, Andrea Larrosa y Rafael Gorozurreta, fueron homenajeados por Hereford Uruguay.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Al concluir un año cargado de actividades, que comenzaron en febrero, en Agro en Punta, y finalizaron con el Congreso Mundial de la raza, la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay despidió el 2025 con una reunión en la Rural del Prado. Criadores de distintos puntos del país, dirigentes gremiales, empresarios vinculados con la genética y los negocios ganaderos, así como allegados a la raza, brindaron por un gran año y un 2026 que también promete ser venturoso.

    Durante 2025 la institución participó de diversas actividades, como remates de reposición, de alta genética, exposiciones, realizó su gira anual –esta edición fue internacional, incluyendo establecimientos de Argentina y Brasil–, cursos, jornadas técnicas, conferencias y la asamblea de socios. Además de continuar con su programa de investigación vinculado con la eficiencia de conversión y emisiones de gases de efecto invernadero, y su tradicional prueba de toros de Kiyú.

    Leé además

    La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.
    Agro

    Acuerdos con UE y EFTA: “más transparencia” y acceso “preferencial”

    Por Agro de Búsqueda
    Agro

    Especialista en el mercado halal destacó grandes oportunidades para la carne

    Ana Laura de León señaló que 60% de los musulmanes vive en el sudeste asiático

    Por Agro de Búsqueda
    Selección semanal
    Fútbol

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Por Redacción Búsqueda
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda