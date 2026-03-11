INC prevé sacarle “parte” del campo a familia siria

La única familia siria que quedó en Uruguay, de un grupo de 42 refugiados que llegaron por iniciativa del gobierno de José Mujica en 2014, está instalada en el departamento de Salto, donde accedió a una fracción de campo del Instituto Nacional de Colonización (INC).
Ahora, el directorio de ese ente estatal resolvió “deslindar” la mayor parte de esa tierra y reducirla de un total de casi 36 hectáreas a “unas cinco hectáreas”, debido a una serie de infracciones e incumplimientos por parte de estos colonos sirios, dijo a Agro de Búsqueda la directora del INC, Karina Henderson.
Aclaró que “es una familia con un contexto vulnerable y no se los va a sacar de ahí”, sino que se pasa al área de planificación del ente para “deslindar la parte de la chacra que no utiliza”.
El INC, además, planteó a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República “rescindir el convenio” entre ambas partes, según consta en la resolución de su directorio, fechada el 11 de febrero de 2026.
Ese convenio fue firmado en 2016 por un plazo de dos años y se estipuló su renovación automática, salvo que alguna de las partes manifestara su voluntad de no prorrogarlo, como ocurre ahora.
”Rentas vencidas“
Esta familia siria está instalada en la colonia Osimani y Llerena, bajo un “comodato precario”, donde fueron exonerados del pago de rentas en los primeros años, pero acumulaban “rentas vencidas desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2022”, cuando el directorio de ese momento resolvió “prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2022 la exoneración del pago de las rentas”, según resolución fechada el 19 de mayo de ese año.
El padre de la familia siria, Mehri Alshebi, no deja que ingresen funcionarios de la regional Salto del INC al predio y algunos de sus hijos se fueron a vivir a la ciudad de Salto, comentó Henderson.