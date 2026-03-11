INC prevé sacarle “parte” del campo a familia siria

El padre de la familia siria, Mehri Alshebi, no deja que ingresen funcionarios de la regional Salto del INC al predio ubicado en la colonia Osimani y Llerena

En la foto, familias de refugiados sirios en Uruguay protestan en plaza Independencia, setiembre de 2015.

La única familia siria que quedó en Uruguay, de un grupo de 42 refugiados que llegaron por iniciativa del gobierno de José Mujica en 2014, está instalada en el departamento de Salto, donde accedió a una fracción de campo del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Ahora, el directorio de ese ente estatal resolvió “deslindar” la mayor parte de esa tierra y reducirla de un total de casi 36 hectáreas a “unas cinco hectáreas”, debido a una serie de infracciones e incumplimientos por parte de estos colonos sirios, dijo a Agro de Búsqueda la directora del INC, Karina Henderson.

Aclaró que “es una familia con un contexto vulnerable y no se los va a sacar de ahí”, sino que se pasa al área de planificación del ente para “deslindar la parte de la chacra que no utiliza”.

El INC, además, planteó a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República “rescindir el convenio” entre ambas partes, según consta en la resolución de su directorio, fechada el 11 de febrero de 2026.

Ese convenio fue firmado en 2016 por un plazo de dos años y se estipuló su renovación automática, salvo que alguna de las partes manifestara su voluntad de no prorrogarlo, como ocurre ahora.