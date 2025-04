La revancha de la producción agrícola

Con los primeros cortes de soja en el norte, el ánimo de los agricultores­ uruguayos es de un cauto optimismo. Si bien los precios de la soja no son todo lo buenos que uno quisiera, luego de declarada una guerra comercial entre el segundo mayor productor de soja del mundo (Estados Unidos) y el primer importador (China), las cosas no parecen tan malas.

Los rindes son de buenos a muy buenos, como todo, con zonas excepcionales y otras que no lo son tanto. Pero, en general, a pesar de que los precios no son los deseados (la mayoría de los productores aspira a unos US$ 400 por tonelada, con un mercado que está más cerca de los US$ 370), la diferencia de rendimiento nos dará un respiro.