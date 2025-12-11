Ley de Presupuesto crea el Fondo para el Clima y la Naturaleza de Uruguay, a cargo del MEF

El artículo 610 de la Ley de Presupuesto crea el Fondo para el Clima y la Naturaleza de Uruguay, “con el objetivo de financiar acciones que permitan avanzar en los indicadores incluidos en los instrumentos de financiamiento soberano sostenible, existentes o a crearse”, según se establece en el texto.

La titularidad del Fondo estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ). Y las acciones a financiar serán acordadas por el Poder Ejecutivo, a través del MEF, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Además, el artículo establece que se dará cuenta a la Asamblea General en cada instancia de Rendición de Cuentas de los proyectos financiados por el Fondo.

En el artículo 611 se establece que el Fondo para el Clima y la Naturaleza de Uruguay podrá financiarse mediante tres vías de recursos. En primer lugar, “hasta el 100% de los potenciales ahorros en el pago de intereses o capital de los instrumentos de financiamiento soberano sostenible, en caso de cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores ambientales”. Y “el porcentaje a integrarse será determinado por el MEF”, agrega.

La segunda vía de financiación que se establece son: “donaciones, tanto nacionales como extranjeras, que tengan por objeto contribuir con el Fondo”. Y la tercera corresponde a “toda otra partida o contribución que le sea destinada”.

A continuación, el artículo 612 refiere a los proyectos beneficiarios del Fondo para el Clima y la Naturaleza de Uruguay. Allí se establece que serán beneficiarios de los recursos del Fondo “aquellos proyectos que propendan a avanzar en los indicadores incluidos en los instrumentos de financiamiento soberano sostenible, existentes o a crearse, a través de las acciones que los ministerios de Ambiente, Industria y Ganadería realicen con tal fin”.

“La reglamentación establecerá la distribución de los fondos entre los proyectos beneficiarios en base a criterios de necesidad y jerarquización, según la evaluación que realice la Comisión Asesora, con prioridad para aquellos que aporten a la investigación e innovación”, detalla.

En el artículo 613 se crea la Comisión Asesora del Fondo para el Clima y la Naturaleza de Uruguay, que estará integrada por un representante del MEF, quien la presidirá, un representante del Ministerio de Ambiente, otro del MIEM y otro del MGAP.

La Comisión podrá requerir a organismos y empresas públicas, así como al sistema financiero, el sector privado, las instituciones académicas y la sociedad civil, las gestiones o consultas de información que sean necesarias para el logro de sus cometidos.

Entre sus funciones se establece: proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación del Fondo; analizar y evaluar, de acuerdo a los criterios técnicos que se establezcan, los proyectos presentados; recomendar a los titulares del Fondo mencionado la aprobación del financiamiento para determinado proyecto; realizar el seguimiento de la aplicación de los recursos concedidos, de acuerdo al proyecto presentado y aprobado; establecer los criterios para la rendición de cuentas de los fondos utilizados; y regular el funcionamiento interno de la Comisión.

El artículo 614 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará, a propuesta de la Comisión Asesora del Fondo, los mecanismos necesarios para su implementación dentro de los 90 días de la promulgación de esta ley.

Fondo Agropecuario de Emergencias

Según indicaron fuentes del ámbito de las gremiales de productores a Agro de Búsqueda, habría un acuerdo para destinar el 50% del Fondo para el Clima y la Naturaleza de Uruguay al Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE), que se encuentra desfinanciado. Sin embargo, las autoridades consultadas respondieron no estar al tanto de esa decisión.

El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, comentó que se está trabajando con la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) en “algo más amplio, que incluya a los seguros”. Sin embargo, esos trabajos recién están comenzando y se estima que se podría llegar a algo concreto dentro de, al menos, un año.

En su discurso durante el pasado Congreso de la Federación Rural, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, expresó que “los fondos para emergencias agropecuarias están comprometidos hasta 2027”. Admitió que esa situación ya le había sido informada durante la transición de gobierno y que, aunque hubo razones para ello, la realidad “es preocupante”. “Más vale que no nos pase nada”, subrayó.