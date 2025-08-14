LiderA: programa de capacitación de Angus Uruguay para formar a los futuros líderes de la cadena cárnica

Del 28 de julio al 1° de agosto se desarrolló LiderA 2025, la segunda edición del programa de formación impulsado por Angus Uruguay, que reunió a 29 jóvenes de entre 25 y 40 años en un recorrido por los principales eslabones de la cadena cárnica uruguaya. Durante cinco días visitaron establecimientos ganaderos, centros de genética, frigoríficos, distribuidoras, supermercados e instituciones, donde fueron recibidos por los responsables técnicos, directivos y propietarios, en un intercambio directo.

La actividad comenzó en Montevideo, en la sede de Angus Uruguay, con una presentación institucional y una charla a cargo del expresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, quien actualmente se desempeña como asesor de la gremial, entre otras actividades.

Stanham subrayó la importancia de los bienes públicos disponibles para el sector. “Tenemos al INAC, con una información que es un lujo, que es pública y permite sacar muy buenos análisis”, valoró. Además, sostuvo que la ganadería es la única actividad posible “en el 100% del territorio nacional”, y que “nuestra base está en las razas británicas, que es lo que el mundo más busca”.

El ingeniero agrónomo también advirtió que “hay una alta volatilidad de precios”, y que el país necesita “intercambio de información fluido entre mercado, industria y productor”. Finalmente, sugirió mirar con atención la política comercial de Brasil, que “hoy marca el precio y el mercado con su gran producción. Hay que estar mucho donde no está Brasil, y poco dónde está Brasil”.

La actividad continuó el martes. La primera visita fue a cabaña Los Retazos, ubicada en Soriano, donde Héctor Mario Eugui mostró los sistemas de recría y selección. “Mostramos la transformación de un ganado general a un ganado SA”, explicó.

Se presentaron vaquillonas en recría y animales que serán enviados a remate o a frigorífico. La alimentación, detalló, combina pasto con encierro puntual. “Cuando empezamos el protocolo de inseminación las encerramos por comodidad. Después, ya preñadas, vuelven al campo”, describió el productor.

Por la tarde, se visitó Barraca Erro, donde Isabel Erro destacó la importancia del encuentro. “Es una instancia que nos gusta mucho, intercambiar, conocer gente nueva, que está insertándose en el rubro. El grupo era diverso, pero con muchas consultas”, dijo. Explicó que la intención era “mostrar cómo producimos, de qué forma lo hacemos y con la pasión que también lo hacemos. Eso está bueno de contagiar”, comentó.

Por su parte, Juan Manuel Erro, destacó el valor de los datos. “Hicimos énfasis en la gestión de la información, el seguimiento de tropas, de mermas. Es importante para mejorar productivamente y traccionar el negocio”, señaló.

Y sumó que los corrales “son grandes traccionadores del grano que produce la agricultura”, en un contexto donde “la conversión grano-carne es muy conveniente”.

El miércoles, el grupo recorrió la estación experimental La Estanzuela, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Allí el investigador Juan Clariget expuso sobre el trabajo del proyecto Eficarne 2, enfocado en mejorar la eficiencia en pasturas, corrales y manejo animal.

En esa instancia se vieron los trabajos de suplementación y manejo del pastoreo, ayuno prefaena, y el módulo demostrativo de recría de engorde de un año. Clariget detalló que prácticas de manejo como la sombra en los corrales mejoran hasta un 15% la eficiencia.

Además, mostró resultados concretos sobre el ayuno previo a faena, donde se contrastó un embarque tradicional con uno realizado en la madrugada, que generó hasta 3,5 kilos más de carcasa. “Son US$ 15 más por animal”, destacó.

También resaltó la herramienta web Eficarne, que integra 30 años de ensayos. “Tiene cuatro módulos, es intuitiva y permite predecir ganancia de peso, eficiencia y margen económico”, indicó el investigador.

Más tarde, en el centro genético Gensur, Héctor Bonomi destacó las características de la empresa, en especial su perfil exportador. Y valoró la oportunidad de mostrar el trabajo con genética: “quizás nunca vieron cómo se colecta semen o cómo seleccionamos toros; esto le abre la cabeza de mucha gente”, señaló.

Bonomi también resaltó la calidad de la genética nacional y la importancia de los datos de diferencia esperada en la progenie (DEP). “Tenemos toros que hay que valorarlos. Presentamos los datos de forma clara, y destacamos virtudes físicas o facilidad de parto, porque cada vez se busca más funcionalidad”, comentó.

La jornada del jueves comenzó temprano, con la visita al frigorífico Las Moras. Su directora, Elizabeth Misa, acompañó al grupo en una recorrida integral por el proceso industrial. “Recibir a los jóvenes de LiderA es muy importante para nosotros, porque nos ayuda a mostrar el trabajo serio que se hace en la industria frigorífica”, afirmó.

Explicó el funcionamiento de cada área, las exigencias sanitarias y las claves del cumplimiento de los protocolos. “Cada etapa cuenta y tiene que ser ejecutada con precisión. La calidad no es casualidad: es planificación, control y mejora continua”.

Al mediodía, en Tienda Inglesa, el encargado de compra de carnes Santiago Smart, explicó cómo el consumidor busca no solo calidad, sino trazabilidad y relato. Finalmente, en Abasto Santa Clara, sus directores, Andrés y Jorge López, mostraron la dinámica de abastecimiento al mercado interno.

El cierre de la actividad fue el viernes, en INAC, donde los gerentes del instituto presentaron sus áreas y respondieron preguntas.

Al cierre de la actividad, el presidente de Angus Uruguay, Juan Pablo Pérez, destacó la consolidación del programa. “Cuando escuchás las devoluciones de todos los jóvenes te das cuenta de que el programa es excelente. Las repercusiones no solo son en los muchachos, también en las empresas e instituciones”, comentó.

Y apuntó que el compromiso institucional está firme. “La directiva está totalmente convencida de invertir en educación, en capacitación, en un complejo cárnico que es la identidad del país”, dijo.

Pérez remarcó que LiderA no se limita a transmitir conocimientos técnicos, sino que “logra sinergia social”. Valoró, además, que se formó un grupo entre los jóvenes que participaron de esta instancia. “Se van con una gran motivación de que la capacidad de trabajo logra cosas”, sostuvo.

LiderA volvió a demostrar que la formación de líderes requiere más que aulas, necesita territorio, vínculo, curiosidad y tiempo compartido con quienes toman decisiones. La apuesta de Angus Uruguay se consolida como una plataforma de conocimiento, integración y futuro para el complejo cárnico.