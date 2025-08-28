Nueva directiva de Hereford apuntará a la difusión de la raza, el vínculo con los socios y la investigación

Por primera vez en la historia una mujer asumió la presidencia de la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU). La ingeniera agrónoma Lucía Perdomo asumió el cargo el pasado lunes 18 y liderará la gremial hasta 2027, para darle continuidad al trabajo realizado durante la gestión de Nicolás Shaw, quien pasó a ocupar la vicepresidencia. La difusión de la raza, el vínculo con los socios y la investigación serán ejes fundamentales de este período, anunció la presidente.

Perdomo integró la directiva de la SCHU en los últimos dos períodos, y su relación con la raza viene de familia, ya que creció en un ambiente ganadero estrechamente ligado al Hereford. “Hace mucho que estoy vinculada a la raza y más recientemente a la SCHU. Estaba como directiva desde hacía dos períodos, y en un momento me invitaron a asumir la presidencia. Uno tiene que hacerse cargo de las responsabilidades y aquí estamos”, comentó.

La directiva saliente, donde Perdomo era la vicepresidente, trabajó en la elaboración de un plan estratégico en 2024, que marca una hoja de ruta clara. “La Sociedad de Criadores, por suerte, tiene bastante definida una línea de camino que se reforzó con el plan estratégico. Ese plan no es estático, se va ajustando de acuerdo al mercado o a cómo se detectan las necesidades de los productores. Pero siempre hay una línea central: difundir la raza, estar cerca del socio, trabajar en el posicionamiento de la carne Hereford y poner en valor las virtudes de la raza”, explicó.

Uno de los pilares será la investigación, donde Hereford cuenta con una ventaja diferencial: la Central de Pruebas de Kiyú y el convenio con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). “Para nosotros la Central Kiyú es un gran orgullo. Ese trabajo conjunto con INIA le da un marco científico a todo lo que evaluamos y a los datos que generamos. Es fundamental no solo para Hereford sino para la ganadería nacional en general, porque lo que se investiga muchas veces es extrapolable a otras razas o al menos ofrece líneas de trabajo que enriquecen a todo el sistema productivo”, afirmó.

Ese esfuerzo busca consolidar a Hereford como una raza líder en información objetiva y respaldo técnico, en un momento en que los mercados internacionales demandan cada vez más trazabilidad, datos y atributos diferenciados en la carne.

Rural Prado: la gran vidriera

El primer desafío de la nueva gestión será la Rural del Prado, donde Hereford suele tener una fuerte presencia. “Como siempre, la SCHU tendrá muchas actividades para mostrar la raza y acercarse al socio. Es un espacio de contacto directo con los productores, donde ellos pueden dialogar con la directiva y transmitirnos sus necesidades”, sostuvo.

El jurado de la raza será Gonzalo Rodríguez Mendaro, ingeniero agrónomo, criador de larga trayectoria e integrante de la directiva saliente. Rodríguez Mendaro fue jurado en la Expo Nacional Hereford, realizada en Mercedes, y en exposiciones del interior, y es considerado un referente convencido de la raza.

“El Prado es la gran vidriera de la genética, y Hereford está en un gran nivel. Año a año sorprende lo que se muestra en pista. La ganadería uruguaya está pasando por un excelente momento y nuestra raza debe aprovecharlo. Claro que hay desafíos, pero también tenemos con qué enfrentarlos”, remarcó Perdomo. Para esta edición se confirmaron 150 Hereford y Polled Hereford, que serán calificados los días miércoles 10 y jueves 11 de setiembre.

El socio en el centro

Perdomo subrayó que una de sus prioridades será fortalecer el vínculo con los socios en todo el país. Para ella, la gremial no solo debe ser una vidriera genética, sino también un espacio de cercanía y escucha. “Es muy importante estar acompañándolos, conociéndolos. La Expo Nacional, por ejemplo, al ser rotativa, permite acercarse a distintas zonas y a productores que de otra manera no tienen contacto con la directiva. Además de difundir la raza, estos eventos generan un acercamiento humano con los socios. Lo mismo pasa con el Prado, las jornadas técnicas o las giras, que no solo nos conectan con productores uruguayos, sino también con colegas de Brasil y Argentina”, señaló.

Ese diálogo, dijo, es clave porque los criadores tienen realidades muy diversas. “Hay establecimientos de ciclo completo, criadores, invernadores y cabañeros. Las necesidades no son las mismas. Y en el Prado, que es un gran punto de encuentro nacional, tenemos la posibilidad de escucharlos, detectar qué servicios valoran, y ajustar lo que ofrecemos”, expresó.

Agregó que “no alcanza con brindar muchos servicios si no responden a lo que realmente el productor precisa”, apuntó.

Una vida ligada al Hereford

Nacida en Montevideo, pero criada en Florida, Perdomo pertenece a una familia ganadera con campos en San José. Desde niña estuvo cerca del Hereford y su padre fue determinante para que se involucrara en la parte técnica y administrativa. “Me impulsó mucho en todo lo que era el registro. Me hacía llevar el papeleo con la Asociación Rural del Uruguay, y así fui aprendiendo. Incluso me mandaba a vender toros a algunos lugares, como Zapicán. Siempre me gustó la selección, elegir los animales, ir a los concursos de novillos y definir qué padres usar para las madres”, recordó.

Más tarde estudió Agronomía y junto a su esposo, el ingeniero agrónomo Federico Bachino, fundó la cabaña Ganadera Inquieta, en San José. El proyecto comenzó a principios de los 2000 y desde entonces se han dedicado a la cría de Hereford con animales inscriptos, participando en exposiciones y concursos.

“La cabaña es una pasión. No hace tanto que empezamos a ir al Prado, pero sí concurríamos a exposiciones y siempre nos gustó trabajar en las mangas. Es un trabajo que hacemos en familia, incluso con uno de nuestros hijos, que se está involucrando también. Eso es fundamental, porque si no te gusta, no funciona”, afirmó.

Se realizó otro Curso de selección y mejoramiento en bovinos de carne

La Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay y el Instituto Plan Agropecuario realizaron una nueva edición del Curso de selección y mejoramiento en bovinos de carne. La propuesta estuvo dirigida a productores, técnicos y estudiantes mayores de 18 años.

El programa combinó dos jornadas, la primera en formato virtual, y la segunda fue presencial, en la Central de Pruebas de Kiyú, predio experimental de la gremial, ubicado en la zona de Puntas de Valdez, en el departamento de San José. En esa oportunidad se abordaron contenidos vinculados con la genética, el bienestar animal y la calidad de carne.

La actividad contó con la participación de especialistas de Hereford Uruguay, del Plan Agropecuario, del Instituto Nacional de Carnes (INAC), del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y de Facultad de Veterinaria, de la Universidad de la República.

La inscripción tuvo un costo de US$ 100, con cupos limitados, que se agotaron rápidamente. Según los organizadores, la iniciativa buscó consolidar la formación técnica de quienes trabajan en la cadena cárnica y aportar herramientas prácticas para mejorar los procesos de selección y eficiencia productiva.

El respaldo institucional y el interés registrado entre los participantes confirmaron la importancia de sostener instancias de capacitación de este tipo, en un contexto en el que la diferenciación genética y la calidad de la carne son factores determinantes para la competitividad de la ganadería uruguaya.