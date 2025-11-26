  • Cotizaciones
    miércoles 26 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Percepción sobre el impacto ambiental genera “alerta” en el sector y el gobierno

    Se plantea la “necesidad de profundizar estrategias de comunicación e información”

    Campos forestación
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Consultados sobre las percepciones sobre la situación ambiental en la zona vinculada a la forestación, “algo más de la mitad de los encuestados evalúa positivamente el estado actual del ambiente y de su zona, y apenas 15% considera que su estado es malo o muy malo”, según el estudio de Equipos Consultores, divulgado el lunes 17 en el Desayuno Forestal 2025, organizado por la Sociedad de Productores Forestales.

    Indica que “no hay diferencias entre regiones de alta y baja incidencia de la cadena forestal en la evaluación sobre este punto”. “De manera espontánea, la forestación o las industrias asociadas no aparecen entre los principales problemas medioambientales”, señala.

    Leé además

    los ingresos por exportar carne al cptpp podrian incrementarse hasta en un 50%
    Agro

    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Por Agro de Búsqueda

    No obstante, advierte que “al indagar de manera más específica” sobre los sectores productivos, “la forestación se destaca como el rubro productivo que genera más impactos en el medioambiente en su departamento”.

    Las referencias a la forestación como rubro con “mayor impacto ambiental se ubican en torno al 60% en las regiones litoral y centro-norte”, detalla.

    Considera que esto se ubica “muy por encima del resto de los sectores productivos”, lo que “plantea una señal de alerta para el sector y la necesidad de profundizar las estrategias de comunicación e información” sobre el tema.

    En cuanto al “principal problema ambiental” en forma “espontánea” que señalaron los encuestados en este estudio, “el manejo de la basura” se menciona en primer lugar. Y seguidamente, en cuanto al nivel de relevancia aparecen “el calentamiento global, industrias, saneamiento y uso agroquímicos”, sostiene el estudio.

    Estos resultados remarcan la persistencia de varios desafíos para los productores y empresas forestales, así como también para el gobierno y los organismos públicos involucrados en hacer cumplir con las normas legales vigentes en este sentido, como la Dirección General Forestal, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente y las intendencias departamentales.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi en Desayunos Búsqueda: el balance del primer año de gobierno y la agenda para 2026
    En Vivo

    Yamandú Orsi en Desayunos Búsqueda: el balance del primer año de gobierno y la agenda para 2026

    Por Redacción Búsqueda
    Tether opera desde dos plantas en Florida -localidades de Colonia Sánchez y Estación Pintado- y un laboratorio de Montevideo.  

    La multinacional Tether despidió a los trabajadores de las plantas de minado cripto en Florida

    Por Catalina Misson
    Palacio Legislativo.
    Video

    Senado aprobó en general el Presupuesto Nacional con votos del Frente Amplio, el Partido Nacional y Vamos Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Por Agro de Búsqueda