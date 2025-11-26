Percepción sobre el impacto ambiental genera “alerta” en el sector y el gobierno

Consultados sobre las percepciones sobre la situación ambiental en la zona vinculada a la forestación, “algo más de la mitad de los encuestados evalúa positivamente el estado actual del ambiente y de su zona, y apenas 15% considera que su estado es malo o muy malo”, según el estudio de Equipos Consultores, divulgado el lunes 17 en el Desayuno Forestal 2025, organizado por la Sociedad de Productores Forestales.
Indica que “no hay diferencias entre regiones de alta y baja incidencia de la cadena forestal en la evaluación sobre este punto”. “De manera espontánea, la forestación o las industrias asociadas no aparecen entre los principales problemas medioambientales”, señala.
No obstante, advierte que “al indagar de manera más específica” sobre los sectores productivos, “la forestación se destaca como el rubro productivo que genera más impactos en el medioambiente en su departamento”.
Las referencias a la forestación como rubro con “mayor impacto ambiental se ubican en torno al 60% en las regiones litoral y centro-norte”, detalla.
Considera que esto se ubica “muy por encima del resto de los sectores productivos”, lo que “plantea una señal de alerta para el sector y la necesidad de profundizar las estrategias de comunicación e información” sobre el tema.
En cuanto al “principal problema ambiental” en forma “espontánea” que señalaron los encuestados en este estudio, “el manejo de la basura” se menciona en primer lugar. Y seguidamente, en cuanto al nivel de relevancia aparecen “el calentamiento global, industrias, saneamiento y uso agroquímicos”, sostiene el estudio.
Estos resultados remarcan la persistencia de varios desafíos para los productores y empresas forestales, así como también para el gobierno y los organismos públicos involucrados en hacer cumplir con las normas legales vigentes en este sentido, como la Dirección General Forestal, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente y las intendencias departamentales.