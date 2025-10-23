Potencial “gigantesco” y la “lógica” en construcción de casas de madera

“Tenemos que estar orgullosos del sector forestal”, sostuvo el jerarca del MGAP

“Tenemos que estar orgullosos del sector forestal” en Uruguay, porque “el 90% de nuestras plantaciones están certificadas”, lo que implica “un proceso” que permite a la “madera exportada ingresar a los mercados”, para en algunos casos ser “usada en la construcción” de viviendas en otros países, dijo a Agro de Búsqueda el titular de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Gastón Martínez.

Consideró que en el sector forestal local hay un “potencial gigantesco”, porque “uno ve los (proyectos) pilotos que se hizo en construcción de casas de madera, que son de buen nivel en construcción”. Se hicieron proyectos “puntuales”, pero para avanzar en esto se precisa “mucha validación técnica en algunas cuestiones”, como en las normas y estándares, sostuvo.

Comentó que en el mercado local hay “nuevas empresas que están con esta lógica, que apuntan a mercados, a un nivel de construcción es muy buena, de excelencia”.

Al ser consultado respecto a la falta de desarrollo concreto de planes de construcción de viviendas de madera de calidad en Uruguay, el director forestal se refirió a la trayectoria histórica y a la experiencia del sector constructor local, en cuanto a la utilización de este producto como materia prima en las obras.

Y lo comparó con la tradición de la ganadería en la economía uruguaya. “Como país ganadero tenemos más o menos 400 años, y la historia forestal tiene 38 años, es poco, entonces nuestra sociedad tiene que incorporar los beneficios que tiene la forestación”, planteó.