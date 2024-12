Presidente de New Holland estuvo en Uruguay y destacó el nivel tecnológico de la agricultura local

El presidente mundial de New Holland, Carlo Lambro, estuvo en Uruguay para participar de la inauguración del primer Smart Dealer de New Holland y Corporación de Maquinaria (Comasa) en el país, ubicado en Salto. Y destacó que se sorprendió positivamente por el nivel tecnológico que se maneja en Uruguay. “No pensaba que fuera así”, admitió.

Dijo que el sector agrícola uruguayo “merece más atención, no es de gran tamaño, pero hay mucho emprendedurismo y mucha profesionalidad de los productores”. Y agregó que los productores “más profesionales son los que tienen ventajas competitivas”.

El ejecutivo de la marca de maquinaria que pertenece al grupo Fiat recordó estuvo tres veces en Uruguay, “he descubierto al sector agropecuario uruguayo y no es la dimensión del país lo que hace la diferencia”, afirmó.

También señaló que hay factores geopolíticos que afectan al mercado. “Vivo en Italia, y no es fácil, tenemos la guerra de Ucrania, también en Medio Oriente”, comentó. Aunque resaltó que “no estamos en una crisis estructural”, sino que “es un momento coyuntural”.

Enfatizó que el camino de la producción va por el lado del “profesionalismo y la tecnología”, que es donde “están las diferencias competitivas”, y afirmó que “el futuro de la agricultura está en Sudamérica”. Sostuvo que en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay existen “muchas posibilidades”, y por eso “hay que continuar invirtiendo”. Al mirar el panorama mundial, dijo que Europa y Estados Unidos “tienen sus temas internos y no están apuntando a seguir sumando superficie”.

New Holland cumple 130 años. "En 2023 se produjeron cerca de 150.000 tractores y 9.500 cosechadoras", destacó Lambro. Agregó que "somos una empresa global, enfocada en cuatro pilares: el valor de la marca, el valor del producto con tecnología, la fuerza de la red comercial y la satisfacción del cliente".

Destacó que el centro de la actividad de New Holland “se sustenta en el usuario, si el cliente crece trabaja bien y es feliz con su actividad, nosotros crecemos”, resaltó el ejecutivo.

Smart Dealer. New Holland lanzó el concepto Smart Dealer, que se basa en cuatro áreas. La primera es la sustentabilidad, alineada con prácticas responsables y respetuosas con el medio ambiente. La segunda es la tecnología, que incluye una central de inteligencia que monitorea los equipos en tiempo real, optimizando el rendimiento operativo. La tercera es la innovación, liderando el mercado con soluciones tecnológicas que potencian el trabajo agrícola y la experiencia del cliente. Y la cuarta es la experiencia del cliente.

En esa línea, destacó que “el acompañamiento de los clientes es un testimonio del suceso de Comasa” en el mercado uruguayo. “Gracias a la cobertura en todo el país”, hoy Comasa “es la casa” de los productores, dijo.

Valoró “el profesionalismo, la dedicación de la familia Erro, y la visión de las nuevas generaciones, que es algo muy importante”. Resaltó que “es una empresa familiar que creció mucho, y no solo está en maquinaria, está en todo el sector, por lo cual la confianza del productor en el grupo Erro es del 100%, y la de New Holland es el doble”.

“Invertimos mucho en la marca, con un concepto que nuclea la esencia, New Holland es una marca sencilla y accesible. Es una marca que piensa e invierte globalmente para operar y actuar localmente. Esa es una fortaleza, por lo cual allí el rol de Comasa es relevante”, acotó el presidente mundial de New Holland.

Para Lambro “escuchar a los clientes ayuda a mejorar la oferta de productos, que hoy es muy grande y presenta varios desafíos por el lado de la tecnología digital, de la inteligencia artificial, de los datos agronómicos y de los equipos”.

Agregó que se está trabajando fuerte en agricultura digital, tras la adquisición de la empresa estadounidense Raven, en unos US$ 2.100 millones. A la vez, sustentabilidad es otro concepto donde New Holland “pisa fuerte e invierte mucho”, comentó, “no solo en la ambiental, sino también en la social y en la económica”.

Energías limpias. Lambro destacó que New Holland “es la única marca que presentó un tractor híbrido en el mercado”. Y agregó que en Europa y en Estados Unidos “está funcionando el tractor a biometano”, en una apuesta de la empresa a las energías limpias.

Quedó operativo el primer Smart Dealer de New Holland y Comasa

Se inauguró en Salto el primer Smart Dealer de New Holland y Corporación de Maquinaria (Comasa) en Uruguay. Esta nueva sucursal representa “un paso importante para nuestra historia, un sueño hecho realidad gracias al esfuerzo de muchos, pero sobre todo al espíritu de quienes han dejado una huella imborrable en esta empresa, como Ramón Erro, mi hermano, quien fue un pilar fundamental, no solo como director ejecutivo, sino una fuente constante de inspiración”, dijo el director de Comasa, Jorge Erro, en esa instancia. Agregó que el “compromiso incansable” de Ramón, “su visión estratégica y su amor por esta empresa, fueron el motor que no impulsó a superar desafíos y alcanzar metas que en algún momento parecían inalcanzables”.

Destacó que “Ramón no solo lideró con profesionalismo, sino que dejó un legado de valores, esfuerzo y dedicación que hoy sigue vivo en cada rincón de la empresa. Esta sucursal fue su último gran proyecto y lleva consigo su esencia, hoy, desde donde esté, sé que nos acompaña y celebra este nuevo hito junto a nosotros”.

Erro sostuvo que la empresa “no solo es un negocio, sino una extensión de la familia, seguimos siendo una empresa 100% familiar y está reflejada en cada decisión que tomamos y en cada paso que damos. Es esta conexión familiar entender y apoyar a otras familias como son la mayoría de nuestros clientes”.

Destacó que la sucursal de Salto cuenta con una “amplia oferta de sistemas de trabajo para atender clientes involucrados en la fruticultura, en la agropecuaria, en minería, construcción y horticultura”. Afirmó que esa sucursal “no solo es un punto de negocios, sino también un espacio de encuentro y apoyo mutuo entre los que trabajamos para hacer crecer la producción del país”.

El empresario expresó que “estamos comprometidos a dar soluciones integrales, que respondan a las necesidades reales de nuestros clientes”. Dijo que cree que “el futuro es prometedor, sabemos que los desafíos son grandes, pero también lo son las oportunidades que pueden venir”.

Comentó que la nueva sucursal “reafirma nuestro compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la creación de valor con los clientes. Este es un paso más, es un largo camino que hemos recorrido durante los últimos 77 años. Siempre acompañado de personas y organizaciones que comparten nuestra pasión y valores”.

Por último, dijo que “nada de esto sería posible sin el esfuerzo colectivo de quienes forman parte de esta gran familia empresarial. Agradezco a mi hermana y mi madre, corazón y alma de la familia y la empresa”

La nueva sucursal tiene 1.400 metros construidos, donde se ofrecen productos y servicios de Comasa y Barraca Erro. Esta última comenzará próximamente las obras de los depósitos para agroinsumos, raciones y semillas, entre otros productos.