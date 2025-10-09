Protagonistas en forestación, transporte y semillas

La Asociación Agro-Pecuaria de Dolores (AAD) cerró el ciclo 2025 de Protagonistas del Agro. La 14a edición de esta actividad se llevó a cabo el pasado jueves 2 de octubre, con la participación tres invitados que repasaron su trayectoria personal y empresarial.
Una de ellas fue la presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Lucía Basso, ingeniera agrónoma con orientación forestal, con más de 35 años de experiencia en el sector, vinculada con los sectores público y privado, en Uruguay y el exterior. Desde 2005 está dedicada a la gestión de activos forestales, para fondos de inversión internacionales en Uruguay y Brasil, con inversiones superiores a US$ 500 millones. Es cofundadora de Plantesia Forest Asset Management.
Los otros dos invitados fueron los empresarios Néstor Gerpe, de los rubros transporte y logística, director de Bautista Gerpe Ltda y Myrin SA; y el ingeniero agrónomo Felipe González, director-fundador de Procampo Uruguay.