    Protagonistas en forestación, transporte y semillas

    La AAD realizó cerró el ciclo 2025 de Protagonistas del Agro, con Lucía Basso, Néstor Gerpe y Felipe González

    Enrique Carlos Oyharzábal, Verónica Carballo y Juan Ángel de la Fuente.

    FOTO

    Lucía Basso, Valentina Basso, Inés Arocena y Leandro Pereyra.

    FOTO

    Federico Damboriarena, Juan Aramendía, Felipe González, Alfredo Silbermann, Florencia García, Federico Bellenda y Roy Cooper.

    FOTO

    Jorge Schiavelli y Nicolás Garrastazú.

    FOTO

    Felipe González y Carlos García Pintos.

    FOTO

    Lucía y Joaquín Basso.

    FOTO

    Adrián Romillo, Santiago González, María Verónica Menéndez, Felipe González Badano y Felipe González Menéndez.

    FOTO

    Hernán de la Fuente y Marta Toneguzzo.

    FOTO

    Daniela Silveira y Victoria Carballo.

    FOTO

    Federico Ritorni y Andres Alayón.

    FOTO

    Felipe González y Carlos García Pintos.

    FOTO

    María Teresa Martínez y Néstor Gerpe.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La Asociación Agro-Pecuaria de Dolores (AAD) cerró el ciclo 2025 de Protagonistas del Agro. La 14a edición de esta actividad se llevó a cabo el pasado jueves 2 de octubre, con la participación tres invitados que repasaron su trayectoria personal y empresarial.

    Una de ellas fue la presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Lucía Basso, ingeniera agrónoma con orientación forestal, con más de 35 años de experiencia en el sector, vinculada con los sectores público y privado, en Uruguay y el exterior. Desde 2005 está dedicada a la gestión de activos forestales, para fondos de inversión internacionales en Uruguay y Brasil, con inversiones superiores a US$ 500 millones. Es cofundadora de Plantesia Forest Asset Management.

    Los otros dos invitados fueron los empresarios Néstor Gerpe, de los rubros transporte y logística, director de Bautista Gerpe Ltda y Myrin SA; y el ingeniero agrónomo Felipe González, director-fundador de Procampo Uruguay.

