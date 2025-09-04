Scotiabank plantea soluciones financieras diseñadas como un “traje a medida” para cada productor

El 2025 viene siendo un año de señales firmes para el agro uruguayo: buenos precios, mercados internacionales activos y un escenario climático favorable que acompaña la producción. En este contexto, el sistema financiero también tiene el desafío de estar a la altura de las circunstancias. Para Mauro Besio, ingeniero agrónomo y ejecutivo de Negocios Rurales de Scotiabank , la clave pasa por ofrecer productos adaptados a la realidad de cada cliente.

“Estamos viendo empresas agropecuarias cada vez más intensivas, con mayor uso de tecnología, que invierten en genética, en riego, en mejorar la eficiencia de sus sistemas. Eso obliga a que nosotros, como banco, tengamos que hacer el traje a medida, porque cada sistema de producción es distinto y no hay soluciones universales”, explicó.

Besio enfatizó que la red de sucursales de Scotiabank en el interior cumple un papel central en este vínculo cercano con el productor. “Tenemos colaboradores con gran experiencia en agro, en diferentes puntos del país, que conocen las necesidades locales. Hay regiones más agrícolas, otras más ganaderas, forestales, lecheras, hortícolas. La diferencia está en adaptarnos a cada una de ellas”, señaló.

El banco trabaja con instrumentos financieros pensados para distintos rubros. En agricultura, Besio destacó la relevancia de la cesión de venta futura de granos, una herramienta que da garantías al productor y le permite adelantar capital para financiar siembras, labores y manejo del cultivo. “De esa forma puede preparar mejor el suelo y darle al cultivo las mejores condiciones para producir lo máximo posible”, afirmó.

En ganadería la estrella son los fideicomisos ganaderos, que permiten financiar la cría y la recría con plazos de hasta cuatro años. “El productor puede comprar vacas o toros y pagar gran parte de esa inversión con la propia producción de terneros. No se descapitaliza, porque financia la mejora de su rodeo y la paga con la productividad futura. Eso ayuda a mejorar calidad, a aumentar el rodeo y ser más eficiente en indicadores reproductivos como los porcentajes de preñez, o los intervalos entre partos”, explicó.

Climático y precios

Las lluvias de agosto y la perspectiva de un buen inicio de primavera generan un panorama alentador para la cría, la zafra de toros y la agricultura. Pero, según Besio, el desafío es doble: “cuando al productor le va bien en precios y en clima, el banco tiene que estar a la altura. De nada sirve un buen contexto si cuando entra al banco no encuentra las herramientas financieras que necesita. Nuestra obligación es estar preparados para acompañar esos ciclos positivos”.

El ejecutivo subrayó que en el agro las curvas de precios y productividad son cíclicas. “En los momentos de alta hay que aprovechar para ser lo más eficiente posible. Porque sabemos que después pueden venir las bajas. Ahí es cuando cobra sentido planificar, producir más y rendir más”, sostuvo.

Financiar inversiones con visión

Scotiabank también busca impulsar inversiones estructurales, que fortalezcan la resiliencia del agro. “Tenemos opciones para equipos de riego, maquinaria agrícola, construcción de tajamares y represas. Muchas veces nos acordamos de hacer reservas de agua en la seca, pero ahora que tenemos abundancia es cuando hay que invertir para aprovecharla después”, dijo.

En ganadería, además de genética, el banco financia la infraestructura vinculada con los feedlots (corrales de engorde) y reservas forrajeras. “Hoy no alcanza con una presupuestación productiva, también hay que hacer una presupuestación financiera. Saber cuánto se puede gastar, cuánto se paga de interés y cómo estructurar la inversión. Esa disciplina es clave”, agregó.

Besio remarcó que también existen líneas de crédito de largo plazo para compra de campos. “Son operaciones con amortizaciones adaptadas al sistema de producción, que permiten al productor pensar en crecer con una base sólida. Es una oportunidad de invertir en el futuro”, señaló.

La banca y un agro más eficiente

La conclusión es clara: el banco no sustituye al productor en la parte técnica, pero sí debe ser un aliado para potenciar los resultados. “El productor sabe de producción. Nosotros tenemos que ayudarle a que rinda al 100% desde el punto de vista financiero. Esa es nuestra función”, resumió Besio.

“En definitiva, lo que buscamos es generar confianza en el largo plazo. El productor sabe que puede atravesar años de bonanza y años complejos, y el banco debe estar en ambos escenarios. Esa constancia, esa capacidad de acompañar en el ciclo completo, es lo que consolida la relación. Por eso insistimos tanto en estar presentes en el territorio, en visitar los establecimientos y en comprender de primera mano la realidad de cada cliente, porque ahí es donde se construye la diferencia”, apuntó el ejecutivo.

Con 29 años de experiencia en Scotiabank, y formación como ingeniero agrónomo, el Besio aseguró que la esencia de su tarea sigue siendo la misma: “estar cerca, conocer el sector, adelantarnos a la jugada y ofrecer el producto adecuado en el momento adecuado. Eso es lo que diferencia a Scotiabank y lo que valoran los productores”.

Rural del Prado

La exposición Rural del Prado es para Scotiabank una instancia estratégica en su agenda anual. “Siempre digo que es el campo que viene a la ciudad. Durante una semana se concentra una gran cantidad de productores, cabañeros, técnicos y colegas. Para nosotros es el lugar ideal para escuchar, aprender y estar atentos a las necesidades reales del sector”, comentó el ejecutivo de Negocios Rurales de Scotiabank, Mauro Besio.

Scotiabank combina en esa instancia su oferta de soluciones financieras para la producción rural con propuestas de consumo. “Queremos abarcar no solo al productor agropecuario, sino también a su familia y a todo el entorno que acompaña. Por eso trabajamos en cuentas, tarjetas y servicios que complementan la propuesta integral”, agregó.