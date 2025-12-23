Se realizará un remate en el marco del 130 aniversario del Banco República

El 12 de febrero se realizará un remate especial de Plaza Rural, en el marco de la celebración de sus 25 años y del 130 aniversario del Banco República (BROU), que se llevará a cabo en su casa matriz, ubicada en Ciudad Vieja.
Se llevará a cabo el 12 de febrero, en la casa matriz de la institución, en la Ciudad Vieja
El 12 de febrero se realizará un remate especial de Plaza Rural, en el marco de la celebración de sus 25 años y del 130 aniversario del Banco República (BROU), que se llevará a cabo en su casa matriz, ubicada en Ciudad Vieja.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El anuncio fue realizado en el último remate de Plaza Rural de 2025, el pasado 11 de diciembre, actividad que contó con la presencia del presidente del BROU, Álvaro García.
En ese marco, el jerarca recordó que la primera actividad pública que tuvo en el cargo fue la visita a un remate de Plaza Rural, acompañando por el expresidente de la institución, Salvador Ferrer.
“Dimos muestras de continuidad del BROU en esto, del compromiso que tenemos y la importancia que le asignamos al agro en general y al sector ganadero en particular. Además, a la modalidad de los remates por pantalla, que han sido una tremenda innovación para el Uruguay, que se renueva permanentemente y se seguirá renovando, porque las cuestiones tecnológicas no terminan”, dijo el presidente del BROU.
Y a continuación agregó: “Siempre se está innovando, con la idea de mejorarle la vida a las personas y generar mayor valor agregado”.
“Cuenten con el Banco. Vamos a seguir estando, viniendo, intercambiando y seguir mejorando las cosas en conjunto, para seguir avanzando”, concluyó.
En esa instancia, Plaza Rural también reconoció a Silvana Pérez, quien trabajó durante 23 años en el área administrativa de la empresa.