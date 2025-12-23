  • Cotizaciones
    Se realizará un remate en el marco del 130 aniversario del Banco República

    Se llevará a cabo el 12 de febrero, en la casa matriz de la institución, en la Ciudad Vieja

    El presidente del Banco República, Álvaro García.

    El presidente del Banco República, Álvaro García.

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    El 12 de febrero se realizará un remate especial de Plaza Rural, en el marco de la celebración de sus 25 años y del 130 aniversario del Banco República (BROU), que se llevará a cabo en su casa matriz, ubicada en Ciudad Vieja.

    El anuncio fue realizado en el último remate de Plaza Rural de 2025, el pasado 11 de diciembre, actividad que contó con la presencia del presidente del BROU, Álvaro García.

    En ese marco, el jerarca recordó que la primera actividad pública que tuvo en el cargo fue la visita a un remate de Plaza Rural, acompañando por el expresidente de la institución, Salvador Ferrer.

    “Dimos muestras de continuidad del BROU en esto, del compromiso que tenemos y la importancia que le asignamos al agro en general y al sector ganadero en particular. Además, a la modalidad de los remates por pantalla, que han sido una tremenda innovación para el Uruguay, que se renueva permanentemente y se seguirá renovando, porque las cuestiones tecnológicas no terminan”, dijo el presidente del BROU.

    Y a continuación agregó: “Siempre se está innovando, con la idea de mejorarle la vida a las personas y generar mayor valor agregado”.

    “Cuenten con el Banco. Vamos a seguir estando, viniendo, intercambiando y seguir mejorando las cosas en conjunto, para seguir avanzando”, concluyó.

    En esa instancia, Plaza Rural también reconoció a Silvana Pérez, quien trabajó durante 23 años en el área administrativa de la empresa.

