Tres pilares de la estrategia de internacionalización del agro: reputación, calidad y apertura de mercados

La estrategia de internacionalización del agro se apoya en tres pilares: reputación, calidad y apertura de mercados, detalló el gerente de Inversiones y Aftercare de Uruguay XXI , Alejandro Ferrari. El ejecutivo destacó que “el comprador lo que quiere es recibir lo que pidió, en tiempo y forma. Uruguay ofrece confianza institucional, reglas claras y baja conflictividad. Ese es un diferencial que nos posiciona frente a competidores regionales”.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La reputación país es, a su entender, un activo que se construyó en base a la trazabilidad, la inocuidad, la sostenibilidad y la estabilidad macroeconómica. Esos factores, agregó, son cada vez más valorados por consumidores e inversores. Aseguró que no se trata solo de exportar alimentos, sino de transmitir que provienen de un país con estándares únicos en la región.

B-Content BBVA Uruguay reunió a empresarios y clientes en un atardecer de 'networking' en la Expo Prado

Charla Un encuentro para visibilizar la fuerza de las mujeres en la economía

La exposición Rural del Prado volvió a ser escenario de intercambio sobre el presente y el futuro de la lechería uruguaya. En el marco de la jornada titulada El valor del sector en la estrategia del país desde el gobierno, Ferrari, y el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga, trazaron un panorama de las oportunidades y limitaciones que enfrenta la producción agropecuaria en su camino hacia los mercados internacionales.

Ambos coincidieron en que el agro es motor de crecimiento, fuente de estabilidad y una de las principales cartas de presentación del país en el mundo. Pero también reconocieron que existen tareas pendientes para mejorar la competitividad interna, bajar costos y aprovechar plenamente las oportunidades de inserción comercial.

Labraga comenzó su intervención situando a Uruguay en el contexto regional.“Estamos discutiendo si crecer 1% en una década es poco; damos por descontado el crecimiento. Debemos crecer más, pero lo importante es cómo acelerar el proceso”, señaló.

Según las proyecciones oficiales, la economía uruguaya crecerá en torno a 2,4% anual en el próximo quinquenio, una tasa modesta si se piensa en aspirar a estándares de vida más altos, pero significativa frente a la inestabilidad política y económica de la región.

Labraga destacó que el país se ha caracterizado por no alterar el rumbo ante las coyunturas. A su entender, los shocks externos, como la pandemia o la sequía, marcan retrocesos, pero no cambian la trayectoria. Consideró que la estabilidad es un activo central, pero no se puede dar por descontado.

Afirmó que Uruguay proyecta crecimiento, pero debe redoblar esfuerzos para mejorar productividad, diversificar exportaciones y generar condiciones más competitivas.

En ese sentido, Labraga hizo referencia a medidas adoptadas para aliviar cargas que enfrentan los exportadores. Mencionó la rebaja gradual de la tasa LATU y la eliminación de la tasa ANSE en exportaciones marítimas. Si bien son pasos concretos, reconoció que el impacto total aún es limitado frente al peso de los costos estructurales.

Defendió, además, la decisión de no intervenir en el mercado cambiario. “Toda nuestra agenda de competitividad y de baja de costos van por el lado de los costos reales. Hay muchas trabas que incluso no son ni grandes costos para rentas generales, que son burocráticos y que quedaron nadie sabe ni porqué. Queremos ir por ese lado, que es mucho menos seductor, pero creemos que más probable de obtener resultados”, explicó.

La lechería y la inserción

Uno de los puntos de mayor interés fue el análisis sobre la lechería en el marco de las negociaciones Mercosur–Unión Europea. Labraga recordó que los lácteos, al igual que la carne, nunca han tenido libre comercio pleno con la Unión Europea. El esquema negociado prevé cuotas recíprocas, con reducción arancelaria gradual, lo que significa que cada tonelada que ingrese bajo el cupo pagará un arancel menor que el vigente.

En el caso de la leche en polvo, explicó, la cuota inicial sería de 1.000 toneladas, aumentando hasta 10.000 en 10 años. La distribución de esas cuotas entre los países del Mercosur aún no está definida, y el proceso político en Europa hace prever que el acuerdo no entre en vigor antes de 2027. A su entender, la lechería tiene mucho para ganar, pero también enfrenta limitaciones de escala y concentración.

Ferrari agregó que, a diferencia de la industria cárnica, la lechería ha recibido menos inversión extranjera. “En carne la llegada de capitales permitió modernizar plantas y abrir mercados. En lácteos es más difícil, por el tamaño de las plantas y la concentración, aunque hay experiencias, como la de Estancias del Lago, que muestran caminos posibles”, dijo.

La sostenibilidad como pasaporte

Tanto Labraga como Ferrari coincidieron en que la sostenibilidad será el criterio central de acceso a mercados en la próxima década.

El MEF está ajustando los criterios de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) para que las inversiones que demuestren impacto ambiental positivo tengan mayor respaldo en exoneraciones tributarias. Puntualizó que quien no pueda demostrar sostenibilidad quedará afuera de los mercados premium.

Ferrari, en tanto, subrayó que esta demanda abre también una oportunidad. Consideró que el agro uruguayo ya tiene atributos de sostenibilidad que no se encuentran en otros países de la región, pero que se deben capitalizar, certificar y vender mejor.

La innovación desde el campo

La jornada se enriqueció con la participación de tres productores que relataron experiencias concretas de innovación en sistemas lecheros: Ignacio Goicochea, con un sistema pastoril de riego; Pablo Rostagnol, con la implementación de cama caliente; y Gonzalo Da Silva, que integró la producción pastoril con la agrícola.

Sus testimonios reflejaron que, aun con márgenes ajustados, existen alternativas de manejo que permiten mejorar productividad, bienestar animal y eficiencia de recursos.

La investigadora Ana Meikle destacó el valor de esas experiencias. “Es importante rescatar el coraje de quienes apuestan a sistemas innovadores en condiciones adversas. Pero necesitamos sistematizar ese conocimiento para que sirva al conjunto del sector”, dijo.

Y planteó que los indicadores tradicionales —kilos de sólidos producidos— resultan insuficientes. “Debemos medir también empleo, salud y sostenibilidad. Son variables que definen la viabilidad del sistema y no siempre se contabilizan”, sostuvo.

Meikle también hizo hincapié en la necesidad de información pública y actualizada. “Para tomar decisiones necesitamos comparar costos de exportación con Nueva Zelanda u otros competidores. ¿Cuánto nos cuesta un contenedor? ¿Qué tasas lo encarecen? Esa información debe estar disponible y transparente”, reclamó.

Pidió, además, mejorar la capacitación de técnicos que asesoran a productores y adelantarse a eventuales exigencias sanitarias internacionales. Mencionó, como ejemplo, la posibilidad de que la Unión Europea exija libre de leucosis como condición de acceso. “No podemos esperar a que aparezca la barrera para reaccionar, debemos anticiparnos”, advirtió.