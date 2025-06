Un antes y un después en Colonización

Era inevitable que causara impacto mucho más allá del agro. Como mi amigo, extrabajador de la industria frigorífica, que me hizo la pregunta obvia: “Flaco, ¿los colonos producen mejor que los otros?”. “¿Les va mejor?”. Esperaba una respuesta simple para una pregunta simple, pero no pude dársela. Me retrucó: “En algún lado estará estudiado, ¿no?”. Mi respuesta volvió a ser imprecisa.