Un "gran" fondo de Estados Unidos e inversores de Brasil, Argentina y Uruguay agitan el mercado de campos

Este año una de las compraventas más destacadas, al considerar la superficie transada, comprende un total de 19.877 hectáreas, que abarca una serie de padrones rurales ubicados en varios departamentos, mayoritariamente en Cerro Largo, y en Florida, Rivera, Salto, Lavalleja, Treinta y Tres y Tacuarembó, por US$ 77,3 millones, según los registros del Instituto Nacional de Colonización (INC). Eso resulta en un precio de unos US$ 3.800 por hectárea.