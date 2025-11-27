Uruguay exportará un volumen récord de 3,7 millones de toneladas de soja en la zafra 2024-2025. En mayo se embarcaron 460.000 toneladas, en junio 770.000, en julio 510.000 toneladas, en agosto 830.000 toneladas, en setiembre 476.000 toneladas y en octubre fueron unas 300.000 toneladas.
“Cofco registró una participación del 25,7%” del total de soja exportada y en este ciclo salieron “12 barcos con el grano 100% uruguayo”. Los buques cargaban en Nueva Palmira y completaban en Montevideo, señaló el jefe de la mesa de trading de la compañía para la región, Charly Fuentes Rocha.
Agregó que hubo rindes y cosecha “récord”, con una “buena dinámica de negocios”, influenciada “por el movimiento de la demanda hacia Sudamérica”. Además, destacó la “calidad” de la oleaginosa uruguaya en la zafra 2024-2025, con los siguientes indicadores: 13,3% de humedad en promedio, 1,9% de grano dañado, 33% de proteína y 19,1% de aceite.
Fuentes Rocha sostuvo que al tener una gran cosecha y con la actual estructura de puertos que tiene Uruguay, hubo demoras para cargar, que generaron un costo de unos US$ 5 por tonelada de soja.
En tanto, el responsable de fertilizantes de Cofco en Uruguay, Joaquín Licos, adelantó algunas “novedades” en este rubro para el mercado local.
“Estamos sumando productos a la paleta de fertilizantes de la empresa, específicamente el año próximo, con el producto denominado Supertop, que básicamente es un fosforado con 40 unidades de fósforo, 10 unidades de azufre y una cantidad importante de calcio, alrededor de 19%”, comentó el ejecutivo.
Consideró que con estos productos se contribuye a “combatir los altos costos estructurales” de Uruguay, porque estos “fertilizantes con unidades de fósforo altas tienen un impacto a favor de un menor costo de flete”.
Licos indicó que Cofco prevé para este año superar las 60.000 toneladas de fertilizantes comercializadas, lo que representa una participación del 6% en el mercado uruguayo.