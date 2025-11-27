Además de los rendimientos históricos, se destacó la calidad de la cosecha 2024-2025

“Cofco registró una participación del 25,7%” del total de soja exportada desde Uruguay en el ciclo 2024-2025.

Uruguay exportará un volumen récord de 3,7 millones de toneladas de soja en la zafra 2024-2025. En mayo se embarcaron 460.000 toneladas, en junio 770.000, en julio 510.000 toneladas, en agosto 830.000 toneladas, en setiembre 476.000 toneladas y en octubre fueron unas 300.000 toneladas.

“Cofco registró una participación del 25,7%” del total de soja exportada y en este ciclo salieron “12 barcos con el grano 100% uruguayo”. Los buques cargaban en Nueva Palmira y completaban en Montevideo, señaló el jefe de la mesa de trading de la compañía para la región, Charly Fuentes Rocha.

Agregó que hubo rindes y cosecha “récord”, con una “buena dinámica de negocios”, influenciada “por el movimiento de la demanda hacia Sudamérica”. Además, destacó la “calidad” de la oleaginosa uruguaya en la zafra 2024-2025, con los siguientes indicadores: 13,3% de humedad en promedio, 1,9% de grano dañado, 33% de proteína y 19,1% de aceite.

Fuentes Rocha sostuvo que al tener una gran cosecha y con la actual estructura de puertos que tiene Uruguay, hubo demoras para cargar, que generaron un costo de unos US$ 5 por tonelada de soja.

En tanto, el responsable de fertilizantes de Cofco en Uruguay, Joaquín Licos, adelantó algunas “novedades” en este rubro para el mercado local.