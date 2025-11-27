  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    Uruguay exportará un volumen récord de 3,7 millones de toneladas de soja

    Además de los rendimientos históricos, se destacó la calidad de la cosecha 2024-2025

    “Cofco registró una participación del 25,7%” del total de soja exportada desde Uruguay en el ciclo 2024-2025.

    "Cofco registró una participación del 25,7%" del total de soja exportada desde Uruguay en el ciclo 2024-2025.

    Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Uruguay exportará un volumen récord de 3,7 millones de toneladas de soja en la zafra 2024-2025. En mayo se embarcaron 460.000 toneladas, en junio 770.000, en julio 510.000 toneladas, en agosto 830.000 toneladas, en setiembre 476.000 toneladas y en octubre fueron unas 300.000 toneladas.

    “Cofco registró una participación del 25,7%” del total de soja exportada y en este ciclo salieron “12 barcos con el grano 100% uruguayo”. Los buques cargaban en Nueva Palmira y completaban en Montevideo, señaló el jefe de la mesa de trading de la compañía para la región, Charly Fuentes Rocha.

    Agregó que hubo rindes y cosecha “récord”, con una “buena dinámica de negocios”, influenciada “por el movimiento de la demanda hacia Sudamérica”. Además, destacó la “calidad” de la oleaginosa uruguaya en la zafra 2024-2025, con los siguientes indicadores: 13,3% de humedad en promedio, 1,9% de grano dañado, 33% de proteína y 19,1% de aceite.

    Fuentes Rocha sostuvo que al tener una gran cosecha y con la actual estructura de puertos que tiene Uruguay, hubo demoras para cargar, que generaron un costo de unos US$ 5 por tonelada de soja.

    En tanto, el responsable de fertilizantes de Cofco en Uruguay, Joaquín Licos, adelantó algunas “novedades” en este rubro para el mercado local.

    “Estamos sumando productos a la paleta de fertilizantes de la empresa, específicamente el año próximo, con el producto denominado Supertop, que básicamente es un fosforado con 40 unidades de fósforo, 10 unidades de azufre y una cantidad importante de calcio, alrededor de 19%”, comentó el ejecutivo.

    Consideró que con estos productos se contribuye a “combatir los altos costos estructurales” de Uruguay, porque estos “fertilizantes con unidades de fósforo altas tienen un impacto a favor de un menor costo de flete”.

    Licos indicó que Cofco prevé para este año superar las 60.000 toneladas de fertilizantes comercializadas, lo que representa una participación del 6% en el mercado uruguayo.

