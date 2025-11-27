  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    Uruguay y Brasil crearán la Unidad Mixta de Investigación e Innovación entre INIA y Embrapa

    Trabajarán en aspectos del bioma Pampa, bioinsumos, inteligencia artificial, digitalización y gestión institucional

    inia
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Uruguay y Brasil, a través de sus institutos de investigación agropecuaria (INIA y Embrapa), crearán la Unidad Mixta de Investigación e Innovación (Umipi, por su sigla en portugués). El acuerdo se firmará el próximo 3 de diciembre, en Punta del Este, con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y su par brasileño, Carlos Fávaro.

    También participará el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Miguel Sierra, y la presidente de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), Silvia Massruhá. El acuerdo se concretará en el marco del encuentro del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (Procisur), que se realizará los días 3 y 4 de diciembre.

    “La idea es que tengamos un espacio de coordinación más estratégica. Seguramente instalemos algún técnico de INIA Uruguay en Brasil y ellos en Uruguay”, dijo Sierra a Agro de Búsqueda.

    El jerarca informó que a INIA le interesa “estrechar los vínculos en todo lo que es bioma Pampa, porque tenemos mucha similitud, en ganadería y lechería pastoril, sobre todo con Río Grande do Sul”. También comentó que INIA pretende trabajar en bioinsumos, inteligencia artificial, digitalización y en gestión institucional.

    “Queremos aprender con ellos. Ellos también reconocen que aprenden cosas de nosotros. Pero tienen una gran gestión. Son más de 6.800 personas. Tienen muy afinada la gestión de equipos humanos, de infraestructura, está todo informatizado y con parámetros claros de evaluación”, destacó.

    Sierra consideró que “ahí podemos aprender y colaborar, cómo definen las líneas estratégicas, los indicadores clave de desempeño institucional, la evaluación de personal, hay un montón de áreas”. De todos modos, dijo que INIA “tiene una experiencia importante, pero creo que Enbrapa está a primer nivel mundial y lo demostró en la COP30”.

    INIA ya definió su equipo técnico, que va a estar integrado por Álvaro Roel y Verónica Siganda, con dos contrapartes de Embrapa, que son el director de Embrapa en Bagé, Fernando Flores Cardoso, y el director de Clima Temperado de los dos Embrapas más cercanos a Uruguay, en Río Grande o Sul, Leonardo Ferreira Dutra.

    “Muchas veces miramos a Europa, a Estados Unidos, Oceanía, China, que están bien, pero tenemos un socio estratégico acá, cruzando la frontera, que es impresionante”, subrayó Sierra.

    Consultado sobre cómo se va a financiar este proyecto conjunto, respondió que “seguramente va a requerir fondos, vamos a tener que buscarlos, tanto internamente como conseguir fondos competitivos, porque tenemos un socio de primer nivel y la agenda que construyamos va a tener que estar priorizada en nuestra estrategia, porque los fuimos a buscar y ellos también fueron bien generosos y estuvieron interesados en hacer esta alianza estratégica”.

    COP30. La semana pasada Sierra participó de la COP30, en Brasil, donde comentó el proyecto Ganasur, sobre mitigación de gases de efecto invernadero en ganadería, en el que INIA Uruguay –con las investigadoras Verónica Siganda y Elly Navajas– trabajó con INTA (Argentina), INIA Chile, IPTA de Paraguay y Embrapa, con la colaboración de Global Research Alliance y fondos de Nueva Zelanda.

    Presupuesto. Hasta este 28 de noviembre el Senado trabaja en la Ley de Presupuesto y se espera que su aprobación se concrete antes del 5 de diciembre. Según se aprobó en Diputados, el aporte del Estado al INIA pasará de $ 600 millones a $ 800 millones, que saldrán de Rentas Generales.

    Además, se espera un mayor aporte del sector privado, a través de la recaudación del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba), ya que la mayoría de los rubros productivos han tenido un buen año.

