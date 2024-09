USDA prevé que la mayor producción de terneros en Uruguay

De modo que, aunque el dato de stock ganadero de 2024 marcará un descenso, será con un aumento en el stock de vacas de cría, que resultaría en una aceleración de la tendencia a un stock cada vez más criador y con menos novillos de más de 3 años, que puede generar un crecimiento de mediano plazo.

Gráficos Busqueda 6 septiembre.jpg

Pero ese aumento en el stock que está empezando esta primavera y se contabilizará el año próximo, probablemente no se traducirá en un aumento de la faena. En efecto, la perspectiva de un aumento de la exportación en pie, que se incrementa en volumen y se diversifica en sus categorías, lleva a una faena estable.

En efecto, el USDA proyecta una exportación en pie gradualmente creciente, que llegaría el año próximo a 300.000 cabezas. Con precios notoriamente por encima de los de los demás países de la región, la demanda por ganado en pie se mantiene. Esto genera una carrera entre una cría pujante y una exportación en pie cada vez más fuerte, con más oferta y más demanda hay una compensación que termina redundando en una faena y producción de carne estable.

La faena permanecería en un rango de 2,2 a 2,3 millones de vacunos este año y el próximo, sin mayores cambios en el período 2023-2025. La producción resultante, 600.000 toneladas cada año, sin mayores cambios. De ese volumen, y con la intervención de importaciones, el consumo local lleva entre 160.000 y 170.000 toneladas, y las exportaciones 475.000 toneladas este año y el próximo. Las importaciones también fueron proyectadas estables en 50.000 toneladas.

Sube el stock al ritmo de la lluvia. El gran factor de alteración de la oferta ganadera sigue siendo el clima. Muchas variables de la ganadería se han estabilizado, menos las lluvias, que generan el vaivén ganadero. Con clima normal la producción volvería a 2,9 millones de terneros en 2026, opina el USDA. Pero claro, en estos tiempos proyectar clima normal es algo inevitable metodológicamente, pero cada vez menos probable.

Una proyección menor a 3 millones de terneros puede también tener como lógica adjudicar un leve efecto adverso a La Niña débil que puede instalarse en la primavera. Con clima normal y un rodeo de cría algo mayor Uruguay debería finalmente producir más de 3 millones de terneros cada año.

Es claro que no hay grandes inestabilidades a la vista. La generación de terneros destetados en este otoño es escasa por la sequía, y mantendrá una lógica de escasez el año próximo en la categoría de novillos de 1 a 2 años. Habrá competencia entre invernadores, corraleros y la exportación en pie por esa categoría, y la disponibilidad para faena se mantendrá escasa, probablemente hasta 2026, cuando los terneros nacidos este año empiecen a incidir gradualmente.

Pero la ganadería uruguaya ha pasado de la lógica cíclica del siglo XX a una más estable, y si los novillos son escasos se compensarán con terneros. Esa estabilidad debe llevar a que el precio de los terneros resista sin más que ajustes leves en la próxima zafra de otoño, en la que aparecerán con una oferta abundante. Nuevamente, bajo el supuesto de que las lluvias sean normales y los campos no lleguen exhaustos al otoño tras el verano, que como todos y cada vez más será amenazante por el calor.

La reposición en el próximo otoño podría ser empujada por un precio firme del ganado gordo. Algunos pronósticos arriesgan a ese escenario optimista. Cabe sugerir cautela y no proyectar precios de euforia.

Cierto, Brasil y Australia probablemente produzcan un poco menos el año próximo. Estados Unidos seguirá con esa escasez tan aguda que actualmente tiene. Pero no se puede olvidar que el protagonismo de China en las compras a Uruguay va en baja, y que con precios por debajo de US$ 3 por kilo de carcasa de novillo en Brasil no es sostenible un precio superior a US$ 4 en Uruguay. Nos hemos diferenciado sí, pero no tanto.

El que fue el gran termostato del precio ganadero de Uruguay en esta década, China, se está enfriando. Y partir de la base de que subirá el precio por una eventual menor producción de Brasil es una apuesta un tanto arriesgada.

La baja de la incidencia de China si está trayendo otras consecuencias importantes. Un posible récord de exportaciones a Estados Unidos, un posible récord de exportaciones a Brasil, un posible récord de exportaciones a Japón, y las mayores ventas a Israel en muchos años.

En materia de mercados hay allí dos disrupciones interesantes. La entrada de la carne uruguaya a Israel con hueso, que debería ser un antecedente en carne ovina para otros mercados. Y una inserción en Brasil que ha mejorado sensiblemente, tanto para carne vacuna como para carne ovina, en lo que resulta el más interesante ejemplo de puerta de vaivén, con entrada y salida de carne vacuna a ambos lados de la frontera.

Tal vez este año, o el próximo, traiga otra disrupción en el comercio exterior con el ingreso de la carne uruguaya a los países del sur de Asia, pero ya los logros comerciales en Israel y Brasil hacen de este un año histórico.

En cualquier caso, Uruguay mantendrá un nivel de exportaciones de carne vacuna algo por encima de los US$ 2.000 millones, muy similar en valor absoluto a la del año pasado, pero muy diferente en la composición por destinos de la carne uruguaya.

Y es un nivel de exportaciones que junto a la salida en pie permite que los criadores sigan apostando a ganador con pocos riesgos que vayan más allá del climático.

Con un precio del ganado gordo que está 20% por encima de los del año pasado y un rodeo de vientres que dejó la sequía atrás y va en crecimiento, el precio de los reproductores tendrá una recuperación, que devolverá el precio promedio de los toros a un nivel mayor a US$ 3.000, y que permita soñar con que los 3 millones de terneros anuales se superan en una nueva normalidad ganadera.