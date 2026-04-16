Yamandú Orsi inaugura este jueves la exposición Rural de Melilla

La inauguración se realizará a la hora 12.30, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti.
La exposición que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU) tendrá más de 200 expositores y 600 marcas
La inauguración se realizará a la hora 12.30, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El predio de la exposición está ubicado en camino Pérez (kilómetro 11,5, de la ruta 5, frente a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana), tendrá más expositores y una amplia oferta de actividades.
La muestra tendrá estands, tecnología en funcionamiento, ensayos de empresas semilleristas y del Instituto Nacional de Semillas, exposiciones de ovinos, Holando y equinos, además de pruebas funcionales, remates y conferencias.
A la hora 10.30 habrá una conferencia a cargo del analista argentino Claudio Zuchovicki. Y después de la inauguración, una conferencia con la vicecanciller, Valeria Csukasi, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, y el director de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga. Esta actividad es organizada por Oriental Agropecuaria, Verdemedia y la ARU.