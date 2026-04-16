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    Yamandú Orsi inaugura este jueves la exposición Rural de Melilla

    La exposición que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU) tendrá más de 200 expositores y 600 marcas

    El presidente de ARU, Rafael Ferber, en la inauguración de la Rural de Melilla 2025.

    El presidente de ARU, Rafael Ferber, en la inauguración de la Rural de Melilla 2025.

    FOTO

    presidente de ARU, Rafael Ferber, en la inauguración de la Rural de Melilla 2025 Crédito: Presidencia
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La inauguración se realizará a la hora 12.30, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti.

    El predio de la exposición está ubicado en camino Pérez (kilómetro 11,5, de la ruta 5, frente a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana), tendrá más expositores y una amplia oferta de actividades.

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    La muestra tendrá estands, tecnología en funcionamiento, ensayos de empresas semilleristas y del Instituto Nacional de Semillas, exposiciones de ovinos, Holando y equinos, además de pruebas funcionales, remates y conferencias.

    A la hora 10.30 habrá una conferencia a cargo del analista argentino Claudio Zuchovicki. Y después de la inauguración, una conferencia con la vicecanciller, Valeria Csukasi, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, y el director de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga. Esta actividad es organizada por Oriental Agropecuaria, Verdemedia y la ARU.

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