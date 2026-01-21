  • Cotizaciones
    Informe de la ONU declara estado mundial de “bancarrota hídrica”

    El mundo está entrando en una era de “bancarrota hídrica global”, con ríos, lagos y acuíferos agotándose más rápido de lo que la naturaleza puede reponerlos, advirtió un instituto de investigación de las Naciones Unidas

    Las sequías son cada vez más frecuentes

    FOTO

    Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Se sostiene que décadas de uso excesivo, contaminación, destrucción ambiental y presión climática habían llevado a muchos sistemas hídricos tan lejos del punto de recuperación que se requirió una nueva clasificación.

    “El estrés hídrico y la crisis del agua ya no son descripciones suficientes de las nuevas realidades hídricas del mundo”, se lee en un nuevo informe del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

    Leé además

    El ingeniero Mathis Wackernagel durante un evento internacional.
    Entrevista

    Mathis Wackernagel y el cambio climático: “Países que no ponen la seguridad de los recursos al centro de su programa económico están camino al suicidio”

    Por Lucía Cuberos

    Estos términos fueron “formulados como alertas sobre un futuro que aún podría evitarse” cuando el mundo ya había entrado en una “nueva fase”, dijo.

    El informe propone el término alternativo “bancarrota hídrica”, un estado en el que el uso de agua a largo plazo excede el reabastecimiento y daña la naturaleza tan severamente que los niveles anteriores no pueden ser restaurados de manera realista.

    Esto se reflejó en la reducción de los grandes lagos del mundo, según el informe, y en el creciente número de ríos importantes que no logran llegar al mar durante partes del año.

    El mundo ha perdido enormes proporciones de humedales: aproximadamente 410 millones de hectáreas (casi el tamaño de la Unión Europea) han desaparecido en las últimas cinco décadas.

    El agotamiento de las aguas subterráneas es otra señal de esta quiebra.

    Alrededor del 70% de los principales acuíferos utilizados para agua potable y riego muestran deterioros a largo plazo con crecientes crisis del “día cero” (cuando la demanda excede la oferta), la “cara urbana” de esta nueva realidad.

    El cambio climático estaba agravando el problema, provocando la pérdida de más del 30 por ciento de la masa glaciar del mundo desde 1970 y el agua de deshielo estacional de la que dependen cientos de millones de personas.

    “Se honesto”

    Las consecuencias fueron visibles en todos los continentes habitados, pero no todos los países individualmente quedaron sin agua, dijo a la AFP el director de UNU-INWEH y autor del informe, Kaveh Madani.

    Madani dijo que el fenómeno era una “advertencia” de que era esencial repensar la política.

    En lugar de abordar la escasez de agua como algo temporal, los gobiernos deben “ser honestos” y “declararse en quiebra hoy en lugar de retrasar esta decisión”, dijo.

    “Adoptemos este marco. Entendámoslo. Reconozcamos esta amarga realidad hoy antes de causar daños más irreversibles”, añadió Madani.

    El informe se basa en datos y estadísticas existentes y no ofrece un registro exhaustivo de todos los problemas del agua, sino que intenta redefinir la situación.

    Se basa en un informe revisado por pares, que pronto se publicará en la revista Water Resources Management, que propondrá formalmente una definición de “bancarrota hídrica”.

    El informe “captura una dura verdad: la crisis mundial del agua ha cruzado un punto sin retorno”, escribió Tim Wainwright, director ejecutivo de la organización benéfica WaterAid, en una declaración.

    Algunos científicos que no participaron en el informe acogieron con satisfacción la atención prestada al agua, pero advirtieron que el panorama mundial variaba considerablemente y que una declaración general podría pasar por alto los avances logrados a nivel local.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Entrevista

    Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda

