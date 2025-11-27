Martín Lema y la autocrítica: “Un gran gobierno que no pudimos capitalizar en la campaña electoral”

Para el exministro de Desarrollo, la gestión de Luis Lacalle Pou “era el gran activo” de la campaña

Tras una gira que incluyó a las cinco regiones departamentales del Uruguay, las jornadas de autocrítica del Partido Nacional tuvieron su última escala en los departamentos de Rocha y Maldonado. Y antes de un balance final que resuma lo que se procesó en estos eventos, quedó claro que hubo voces que pusieron foco en cuestiones distintas: algunas en lo que le faltó al gobierno y otras en lo que le faltó a la campaña electoral.

El exintendente de Maldonado, Enrique Antía, por ejemplo, prefirió destacar las falencias a la hora de trasladar a la opinión pública las virtudes de la administración de Luis Lacalle Pou. “Fue un gran gobierno que se comunicó muy mal”, dijo en rueda de prensa. “¿Qué vas a defender a un gobierno que se comunicó mal? Parece que lo único que hubieran hecho sean rutas. Sin embargo, acá en Maldonado hubo cuatro CAIF, clubes de niños e inversiones inmensas en el área social”. “Si no comunicas, la gente no sabe lo que haces. Ese fue un gran defecto del gobierno anterior”, dijo en declaraciones recogidas por Montevideo Portal.

El senador blanco y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, también destacó la gestión del gobierno, pero apuntó sus dardos a la campaña. Consultado por Búsqueda, Lema enfatizó: “Mi posición personal es que el gobierno de coalición encabezado por Lacalle Pou fue un gran gobierno y representaba un activo en la campaña electoral que no pudimos capitalizar”.

Lema aclaró que no participó en ninguna de las instancias de autocrítica y, por tanto, se excusó de hacer valoraciones sobre las expresiones que sus compañeros deslizaron durante la gira.

Pero insistió: “Fue un gobierno que enfrentó adversidades al mismo tiempo que transformó. Un gobierno que bajó impuestos, construyó rutas, hospitales, instaló CTI públicos, bajó la inseguridad alimentaria, instaló un centro de referencia en políticas sociales en Casavalle, amplió la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, llevó adelante reformas fundamentales para el país como la transformación educativa”.