Un verano lleno de experiencias en Uruguay

El Ministerio de Turismo invita a recorrer playas, sierras, ríos y ciudades con actividades culturales y recreativas con beneficios para residentes

Uruguay se perfila para un verano diverso, accesible y orientado a redescubrir el territorio a través de experiencias culturales, naturales y patrimoniales.

Uruguay se perfila para un verano diverso, accesible y orientado a redescubrir el territorio a través de experiencias culturales, naturales y patrimoniales.

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Uruguay se prepara para un nuevo verano con una oferta que combina playas, naturaleza, cultura y patrimonio, acompañada por una serie de beneficios destinados a incentivar el turismo interno. Bajo el lema “Uruguay sorprende, este verano viví más de lo que imaginás”, el Ministerio de Turismo propone recorrer el país a través de circuitos costeros, serranos y rurales, sumando actividades recreativas y culturales para diversos públicos.

La costa de Maldonado y Rocha

A lo largo del litoral atlántico, Maldonado y Rocha aparecen como puntos claves por la diversidad de sus playas, con oleaje o sin él, pobladas o agrestes. En Maldonado, el circuito Sentir las Ánimas reúne emprendimientos familiares e industriales que ofrecen gastronomía, visitas a bodegas y olivares, además de posadas rurales. Las grutas de Salamanca se suman con senderos accesibles, miradores y experiencias de parapente. En Piriápolis, quienes buscan adrenalina encuentran la primera plataforma de bungee jumping del país, instalada en el cerro San Antonio. Rocha, en tanto, integra playas oceánicas con áreas protegidas, como el monte de los ombúes, lagunas, rutas de observación de aves y cabalgatas. Allí, La Paloma será sede de La Serena Festival de la Canción, entre el 3 y el 8 de enero.

MINTUR

Circuito serrano de Lavalleja

Las zonas serranas complementan la oferta del turismo costero. Lavalleja ofrece senderismo, geoparques y relatos bajo las estrellas en Villa Serrana, el cerro Verdún y el cerro Arequita. Rivera destaca por el bioma pampa Quebradas del Norte, reconocido por la Unesco por su biodiversidad, además de circuitos vinculados al oro, el astroturismo y el enoturismo.

Centro histórico

Con el balneario La Concordia sobre el río Uruguay, la activa rambla de Mercedes y el festival Jazz a la Calle en enero, Soriano es otra interesante propuesta en el interior del país. Flores suma los lagos de Andresito, un espacio de recreación asociado al río Negro ideal para actividades náuticas, pesca o acampe. A pocos kilómetros, el ecoparque Tálice ofrece recorridos en safaris y circuitos diseñados para niños.

MINTUR Colonia del Sacramento
Colonia del Sacramento.

Colonia del Sacramento.

En el sur, Montevideo despliega su agenda cultural de verano, sus 30 kilómetros de rambla y playas habilitadas, además de recorridos guiados, ciclovías, museos y propuestas de turismo rural. Canelones aporta 65 kilómetros de costa y cerca de 40 balnearios, donde conviven playas familiares y espacios buscados por surfistas. Durante el verano, el ciclo Canelones Suena Bien reúne espectáculos con entrada libre.

Otros destinos del interior completan el mapa: San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, con sus dunas sobre el río Negro; los balnearios de San José; las playas de Colonia; y el litoral oeste, donde Fray Bentos y Colonia del Sacramento permiten un acercamiento al patrimonio histórico. En el corredor termal, Salto y Paysandú ofrecen parques acuáticos y alojamientos orientados al descanso, mientras Río Negro invita a explorar el parque nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

La temporada llega acompañada de beneficios para residentes vigentes hasta abril de 2026, que incluyen una rebaja de nueve puntos de IVA en gastronomía, alquiler de vehículos, eventos y servicios vinculados al turismo, siempre que se pague con medios electrónicos. Además, se mantienen los descuentos en combustibles en zonas fronterizas: 33% en estaciones cercanas a Argentina y 27% en las próximas a Brasil.

Con este conjunto de propuestas, Uruguay se perfila para un verano diverso, accesible y orientado a redescubrir el territorio a través de experiencias culturales, naturales y patrimoniales.

