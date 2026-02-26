Codere Uruguay refuerza su compromiso con la prevención del juego problemático

En una actividad en la que el entretenimiento convive con la regulación y la responsabilidad social, el debate ya no pasa solo por la oferta o la innovación, sino por cómo se construye un entorno de juego seguro. En el caso de Codere —empresa que en Uruguay realiza la operación mixta con el Estado de cinco salas de slots y gestiona el Casino Carrasco—, la prevención del juego problemático, la detección temprana de conductas de riesgo y la generación de herramientas concretas de apoyo forman hoy parte central de su agenda.

Capacitación de equipos, materiales informativos, mecanismos de autoexclusión y acuerdos con redes de profesionales para garantizar asistencia especializada son algunas de las estrategias que buscan intervenir antes de que una conducta recreativa derive en una situación de mayor complejidad.

A la vez, el desafío regulatorio se amplía con el crecimiento del juego en línea y la necesidad de combatir la oferta ilegal, especialmente en lo que refiere a la protección de menores y a la trazabilidad de las operaciones.

—La misión central de Codere consiste en desarrollar entretenimiento que se combine con prácticas de juego responsables y con garantías para los usuarios. Queremos generar relaciones saludables, por lo que abordamos el juego problemático a través de la prevención de la patología, contando con herramientas que nos permiten ayudar a quienes puedan estar en situaciones complejas.

En nuestro trabajo cotidiano, lo que hacemos es brindar información a los clientes. Es clave hablar y visibilizar el tema, no podemos ocultarlo ni tratarlo como tabú, como lamentablemente muchas veces pasa. En nuestras salas contamos con material de difusión y de apoyo, entre lo que me permito resaltar un test de autoconocimiento que le permite a la persona determinar si está teniendo conductas problemáticas con el juego.

También trabajamos en la capacitación de nuestros empleados, de modo tal que estén preparados para el abordaje de estos casos. Así, hemos realizado diversas capacitaciones e instancias de actualización con la psicóloga argentina Débora Blanca, quien es una referente en este tema. Quienes trabajan en las salas saben cómo acercarse y ayudar a una persona que notan que está teniendo conductas problemáticas con el juego.

Hace tres años firmamos un acuerdo con la Red de Psicólogos del Uruguay para asistir y tratar las adicciones o problemáticas asociadas al juego compulsivo, brindando asistencia y tratamiento a los clientes del Casino Carrasco que lo requieran, quienes —por medio de este acuerdo— acceden a sus servicios en condiciones muy ventajosas. Además, la Red dispone de un call center con respuesta las 24 horas todos los días del año (a través del 2410 6737), con el que se busca garantizar el acceso a una asistencia profesional y a tiempo, derivando el llamado hacia un especialista en menos de 48 horas.

—¿Cuáles son hoy las principales señales de alerta que permiten detectar un vínculo problemático con el juego? ¿Qué importancia tiene el diagnóstico temprano en estos casos?

—Esto lo hemos hablado con los especialistas y lo que nos explican es que a todos nos gustan las actividades lúdicas —el juego—, que practicamos desde niños y de muy distintas formas. Nos gusta jugar y probar el riesgo o la adrenalina. Eso se puede manejar de una forma racional, recreativa y segura, que es lo que llamamos juego seguro. Pero cuando ya no podemos controlar ese juego, cuando el individuo comienza a apostar más de lo que su situación le permite y el juego empieza a afectar su vida, ahí estamos ante una situación distinta, que necesariamente debemos atender.

Respecto al autotest y el diagnóstico temprano, también es algo que nos explican muy claramente los especialistas. Actuar de forma temprana es fundamental. Es frenar a tiempo algo que puede ser muy dañino para la persona. Cuando se llega a tiempo es cuando estamos hablando de juego problemático, y significa que hay tiempo para evitar un impacto mayor. Cuando el problema ya tomó otra dimensión, afectando otros aspectos de la vida, es cuando estamos ante una situación de ludopatía, que es el término que más se conoce socialmente.

Codere2 Material informativo de Codere Uruguay sobre juego problemático. Adrián Echeverriaga

—Codere ofrece la posibilidad de autoexclusión. ¿Cómo funciona este mecanismo?

—El procedimiento consiste en que la persona se presenta con un testigo (familia, amigo) y pide que se la registre en una lista para que se le prohíba el ingreso cada vez que quiera entrar al casino. Es una herramienta de gran ayuda, es una buena manera de apoyar a quien sabe que tiene un problema —o lo sabe su entorno— y pide ayuda. Por esta vía se frena ese impulso que puede tener una persona; porque básicamente nos habilita a no dejarla entrar y en consecuencia, no comenzar a jugar.

—En espacios como el Casino Carrasco hay folletos y material informativo. ¿Qué respuesta suele tener el público frente a estas herramientas?

—Generalmente son bien recibidos, mucha gente los consulta y son un primer acercamiento al tema. Son una guía práctica y accesible para estar atentos al problema, y ayuda a hablar sobre esto, a poner el tema a la vista de todos para poder atenderlo.

—¿El juego ilegal representa un mayor riesgo en términos de juego problemático?

—Los controles en las salas físicas son muy estrictos. El juego legal tiene toda una estructura y un soporte específico para evitar situaciones como la del juego por parte de menores, o para poder responder ante personas que están teniendo problemas con el juego. En el juego online se presentan situaciones más desafiantes, en las cuales debemos trabajar; estando en agenda su regulación legal, creemos que podemos hacer un buen aporte como empresa.

Desde Codere estamos convencidos de que el juego puede ser una diversión sana, pero hay que tenerlo bien regulado y sobre todo con controles en el acceso de menores. Vemos muchísimo trabajo cotidiano para bloquear portales ilegales, pero es una marea muy difícil de contener. Consideramos que lo importante es regular y trabajar en desarrollar un mercado sano. Una normativa que implique la presencia del Estado, en coordinación con los privados, parece ser la opción más lógica porque asegura los debidos controles y las prácticas respetuosas de la normativa vigente. Nosotros queremos aportar localmente todo el conocimiento acumulado que tiene Codere por su operación en distintos mercados del mundo.

Sumado a lo anterior, también es importante subrayar que en 2025 se creó en nuestro país la Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casinos, que tiene como objetivo fortalecer la representación institucional del sector y participar activamente de la construcción de un marco regulatorio moderno, y para esta institución, en la que coinciden los principales actores del sector, también es prioridad avanzar en prácticas de juego responsable, atendiendo las situaciones asociadas a un uso problemático de esta forma de entretenimiento.