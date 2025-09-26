Hyundai HB20, el vehículo de pasajeros más vendido en Uruguay en 2025
Con 2.058 unidades vendidas de enero a agosto de este año, el Hyundai HB20 se consolidó como el favorito de los uruguayos
El Hyundai HB20 —que ya va por su tercera actualización— se fabrica desde 2012 en la planta de Hyundai en Piracicaba, estado de San Pablo, Brasil. Gracias a su popularidad y calidad, se ha consolidado como el vehículo de pasajeros más vendido en Uruguay.
Con un rango de precios que comienza en US$ 16.990 para su versión Comfort Hatch 1.0, el Hyundai HB20 ha demostrado ser un éxito de ventas desde su primera generación, llevando a la marca a ocupar los primeros puestos en los rankings de ventas durante cuatro años consecutivos.
Cuenta de serie con seis airbags, control de estabilidad y tracción, vidrios y bloqueo central eléctricos, además de aire acondicionado, superando el estándar de su segmento. En su versión Premium incorpora velocidad crucero, sistema multimedia inalámbrico, sensores de estacionamiento y cámara de retroceso, entre otras mejoras.
Además, ofrece una garantía de cinco años o 150.000 km, además del respaldo de Fidocar, empresa con más de 60 años de trayectoria y representante exclusivo de Hyundai en Uruguay desde 1992.
“Este logro es posible gracias a nuestros clientes. El HB20 se convirtió en el preferido de los uruguayos porque responde a sus necesidades y expectativas, ofreciendo un vehículo confiable, seguro y con el respaldo de Fidocar”, expresó Marcelo Jelen, gerente comercial de Fidocar.
Fidocar comercializa este producto en sus locales Fidocar Center (Ruta Interbalnearia km. 22.500), Hyundai Centro (Florida 1234) y Hyundai Pocitos (Av. Brasil 3149). También en su red de concesionarios de todo el país.
Se pueden conocer todas las versiones y más detalles del vehículo en hyundai.com.uy.