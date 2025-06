Navios busca ampliar operaciones en Uruguay con inversiones de hasta US$ 100 millones

La apuesta forma parte de una visión a largo plazo de Navios en el país, donde opera desde hace casi 70 años y mantiene una inversión continua en infraestructura portuaria, con más de US$ 320 millones invertidos en la última década y otros US$ 300 millones actualmente en proceso. La empresa genera más de 700 empleos directos e indirectos y proyecta crear al menos 500 puestos adicionales con sus próximos desarrollos, que incluyen la ampliación proyectada.

Además, la empresa opera una terminal de combustibles en Paraguay y una terminal multipropósito en Brasil, a la vez que dispone de la segunda mayor flota de barcazas de la hidrovía para el transporte de cargas seca y líquida. También cuenta con buques tanque que abastecen el mercado argentino en operaciones de cabotaje en el Atlántico Sur.

El desarrollo de la infraestructura portuaria en Uruguay ha sido clave para posicionar al país como nodo logístico de referencia. En la terminal de granos de Nueva Palmira, Navios ha invertido más de US$ 120 millones en los últimos 10 años, con una capacidad de acopio de 460.000 toneladas de base de soja. La terminal de mineral de hierro ha recibido más de US$ 200 millones en la última década, y actualmente se ejecuta una ampliación con una inversión adicional de US$ 150 millones.

A esto se suma la inversión de US$ 50 millones en la nueva terminal de líquidos, ya en operación, con terrenos disponibles para extender la capacidad hasta 140.000 m3. Esta terminal facilita la importación de combustibles y la exportación de aceites vegetales y biocombustibles de la región, lo que se suma a la importancia estratégica de Nueva Palmira y Uruguay.

También se destaca la operación de top-off en el Río de la Plata —completamiento de carga para buques de gran calado— con un buque transbordador Supramax especialmente diseñado para esta tarea.

Todas estas inversiones han permitido incrementar los volúmenes de transbordo que se realizan en las terminales uruguayas.

Un Uruguay competitivo. La expansión proyectada por Navios se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones desde el interior del continente. En la actualidad, cinco minas de hierro en el estado brasileño de Mato Grosso del Sur exportan por Nueva Palmira y se prevé que minas en Bolivia comiencen a hacerlo en el corto plazo.

La ubicación estratégica de los puertos uruguayos, sumada a su eficiencia operativa y a su marco regulatorio, implica ventajas importantes frente a otros puntos de salida en la región. “Navios ha hecho de Uruguay una base estratégica para su operación regional en la hidrovía y en el Atlántico Sur. Esta nueva inversión reafirma su compromiso con el país y con un modelo de desarrollo basado en infraestructura de clase mundial, generación de empleo y conectividad comercial”, señaló Ruben Martínez, vicechairman-strategic planning de Navios South American Logistics.

Desde la compañía señalan que, en un contexto regional de alta demanda logística, la continuidad de las inversiones en Nueva Palmira contribuye a reafirmar la relevancia de Uruguay como punto estratégico para el comercio fluvial y marítimo del continente.