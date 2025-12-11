Toque & Toque: viajes universitarios y expansión internacional

Viajar para cerrar una etapa y abrir otra se ha convertido en un ritual creciente entre los jóvenes uruguayos. Cada vez más grupos de estudiantes eligen marcar el final de la universidad con experiencias que combinan aventura, descubrimiento cultural y un sentido de propósito: viajes que no solo celebran, sino que transforman.

Allí es donde aparece Toque & Toque, una empresa que desde hace más de una década apuesta por propuestas accesibles y con identidad propia. Sus fundadores, Gustavo Welker y Gastón Freigedo, fueron testigos directos de cómo surgió este fenómeno y de cómo los estudiantes comenzaron a buscar algo más que un destino turístico: querían una experiencia distinta, significativa y posible de financiar.

Con esa premisa nació Vuelan Recibidos, un viaje que mezcla facultades, genera comunidad y acerca a cientos de jóvenes a rincones de Asia que sorprenden por cultura, naturaleza y costos accesibles. Desde entonces, la iniciativa creció, se diversificó y hoy proyecta su expansión regional sin perder su espíritu original.

Sobre esta evolución, los desafíos y lo que viene para Toque & Toque habló Welker.

—Antes hacíamos viajes en grupo a Asia y África con personas de todas las edades. Una generación de universitarios nos comentó que querían hacer un viaje de 20 días al Caribe, pero que les salía muy caro. Entonces les mostramos un viaje de 30 días a Asia que, sorprendentemente, les salía más barato. Así nació la propuesta en 2015, para los viajes de 2016. Al principio, se sumaron 127 estudiantes de Medicina. Luego, en 2018, repetimos la experiencia y así comenzó a viajar cada vez más gente de distintas facultades.

—¿Cómo se armó la experiencia para estudiantes de diferentes carreras?

—Cuando ya viajaban los de Medicina, los estudiantes de otras facultades empezaron a preguntar: “¿No hay algo para nosotros?”. Entonces ofrecimos viajes donde estudiantes de Derecho, Odontología, Ingeniería, Diseño y de otras carreras compartieran un grupo. Ese fue el inicio de Vuelan Recibidos, un viaje que mezcla facultades y genera comunidad. La experiencia viene siendo espectacular desde 2018, se discontinuó solo por la pandemia y luego se retomó. La idea es incorporar a quienes no tienen una cultura de viajes, como ocurre con los de Medicina, Ciencias Económicas o Arquitectura, para que aprendan a viajar y se vinculen entre ellos.

—¿Qué destinos son los más elegidos?

—Asia, principalmente Tailandia, seguido de Filipinas, Indonesia, India (para los más audaces) y Japón, que se está poniendo de moda. Los jóvenes se sorprenden positivamente y vuelven muy contentos. Es un momento de la vida en el que pueden vender rifas, juntar fondos y viajar con amigos. Otros destinos, como Europa o Cancún, pueden ser opciones, pero Europa es muy caro en alojamiento, comidas y salidas; en Asia se puede viajar con poca plata y vivir bien.

—¿Cómo equilibran aventura, cultura y disfrute nocturno?

—Los destinos son lindos por sí mismos. La vida nocturna existe pero es temprana, lo que permite levantarse temprano para actividades culturales y disfrutar de paisajes. Las excursiones se organizan de manera local, no en paquetes aburridos. Por ejemplo, si vamos a India, al Taj Mahal, vamos todos juntos y resolvemos los traslados de forma práctica. También dejamos días para que los estudiantes se las arreglen solos, lo que les permite valorar sus experiencias y fortalecer vínculos dentro del grupo.

—Hablan de “viajar con propósito”. ¿Qué significa eso?

—Es entender que no se trata solo de sacar fotos o tachar destinos. Antes de cada actividad la contextualizamos: por qué un templo es importante, qué representa una ciudad, qué pasó en un sitio histórico. El propósito termina siendo volver con otra mirada, no solo diciendo “estuvo divertido”.

VR2018 Vuelan Recibidos en Taj Mahal, India (2018)

—¿Cómo garantizan la seguridad del grupo?

—Los destinos son muy seguros. Compartimos advertencias basadas en nuestra experiencia. Los estudiantes toman precauciones y aprenden a manejarse con ellas. Eso les da confianza y autonomía.

—¿Cómo funciona la venta de rifas?

—La rifa es regulada por Loterías y Quinielas y la Intendencia de Montevideo. La democratización de la rifa permite que estudiantes de distintas facultades puedan financiar su viaje, y quienes quieran cubrir todo el costo pueden hacerlo vendiendo rifas. Las ganancias son individuales, y no es obligatorio venderlas. La organización interna de la rifa asegura que tanto la venta como el cobro sea fácil y eficiente gracias al apoyo de la tecnología.

—¿Cómo manejan la operación de grupos tan grandes?

—Los grupos son de 120 a 150 estudiantes, y somos 21 personas en el equipo de Toque & Toque. Contamos con contactos locales en cada destino que ayudan con logística, hoteles y transporte. Siempre viajamos cuatro o cinco de nosotros y un médico para minimizar problemas. Además, nos capacitamos en dinámica de grupo para que todo fluya y la experiencia no sea solo transporte de un lugar a otro, sino interacción y aprendizaje.

—¿Cuántas salidas tienen al año?

—La salida es anual, a mediados de febrero, después de los exámenes de diciembre, para evitar el calor extremo y las temporadas de lluvia. Si hubiera más grupos, saldrían con semanas de diferencia, manteniendo afinidad y organización.

—¿Qué importancia tiene la relación con proveedores locales?

—Clave. Los proveedores entienden nuestro enfoque y nos apoyan en que los estudiantes vivan la experiencia de manera más auténtica: por ejemplo, usar metro en lugar de ómnibus turístico, tren nocturno con camas y aire acondicionado. Romper con los paquetes tradicionales fue un desafío, pero la confianza y el vínculo con proveedores permiten que los viajes sean únicos.

—¿Qué porcentaje de la facturación representa Vuelan Recibidos para la empresa?

—Representa un 20% del año.

—¿Qué planes de expansión tienen?

—Queremos aumentar la cantidad de estudiantes en los grupos de Uruguay y explorar nuevos destinos opcionales, como Japón. Además, estamos llevando el programa a universidades de Chile, donde los estudiantes viajan junto con los uruguayos. El objetivo es que más facultades conozcan la propuesta y se sumen, y eventualmente abrir posibilidades en Argentina y Brasil.

—¿Qué impacto creen que tiene el viaje en la vida profesional de los estudiantes?

—El viaje amplía la perspectiva del mundo y muestra que hay muchas opciones más allá del entorno local. Permite a los jóvenes evaluar su tiempo y sus prioridades, comprendiendo que la seguridad no está solo en un sueldo, sino en hacer lo que uno quiere. La experiencia transforma, ayuda a descubrir nuevas oportunidades y genera reflexiones sobre la carrera y la vida. Es un momento que no se repite y que puede cambiar la visión de los estudiantes para siempre.