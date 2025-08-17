  • Cotizaciones
    Bolivia define en las urnas su rumbo político tras dos décadas de hegemonía del oficialismo

    Cerca de 7,9 millones de ciudadanos bolivianos, entre los que residen en el país y en el exterior, están habilitados para votar en las elecciones generales que definirán al presidente, vicepresidente y a los 166 miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional

    Una jurada muestra un voto sin marcar este domingo, en una mesa de votación en la Escuela Villa 14 de Septiembre, municipio de Villa Tunari (Bolivia)

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En juego estarán 130 bancas de diputados y 36 de senadores, que conformarán el Parlamento para el periodo 2025-2030. La renovación completa de los poderes del Estado convierte a esta instancia en una de las más decisivas de los últimos años.

    Embed - Rodríguez y Del Castillo: una izquierda fragmentada que busca la Presidencia de Bolivia

    Por primera vez en dos décadas, la derecha podría disputar seriamente el control del poder, en un escenario marcado por la desaceleración económica, tensiones sociales y cuestionamientos a la gobernabilidad.

    Personas organizan material electoral este domingo, en un centro de votación en La Paz (Bolivia)
    Video
    Bolivia

    Bolivia: elecciones presidenciales con la crisis económica como telón de fondo

    Por RFI
    Tensión en Bolivia: escasez alimenta el descontento previo a las elecciones generales
    Video
    Crisis económica

    Tensión en Bolivia: escasez alimenta el descontento previo a las elecciones generales

    Por France 24
    Embed - Entre la política y el mundo corporativo, Doria Medina aspira a la Presidencia de Bolivia

    Selección semanal
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    MPP

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Lili Farhadpour, protagonista de Un pastel para dos, lleva una foto en homenaje a los directores de la película, Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha, en el Festival de Cine de Berlín
    Video

    Una viuda, un taxista, un amor prohibido y dos cineastas condenados

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    Accidente de moto en rambla portuaria

    Unasev pide recursos a Orsi para perseguir faltas, que no son prioridad de Fiscalía y prescriben en seis meses

    Por Redacción Búsqueda
    La participación de las cadenas de supermercados en las ventas de alimentos y bebidas cayó en los últimos años, según la gremial del sector

    Supermercados: con ventas estancadas, piden “soluciones de fondo” para incentivar el consumo

    Por Redacción Búsqueda