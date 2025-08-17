Bolivia define en las urnas su rumbo político tras dos décadas de hegemonía del oficialismo

En juego estarán 130 bancas de diputados y 36 de senadores, que conformarán el Parlamento para el periodo 2025-2030. La renovación completa de los poderes del Estado convierte a esta instancia en una de las más decisivas de los últimos años.
Cerca de 7,9 millones de ciudadanos bolivianos, entre los que residen en el país y en el exterior, están habilitados para votar en las elecciones generales que definirán al presidente, vicepresidente y a los 166 miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional
En juego estarán 130 bancas de diputados y 36 de senadores, que conformarán el Parlamento para el periodo 2025-2030. La renovación completa de los poderes del Estado convierte a esta instancia en una de las más decisivas de los últimos años.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Por primera vez en dos décadas, la derecha podría disputar seriamente el control del poder, en un escenario marcado por la desaceleración económica, tensiones sociales y cuestionamientos a la gobernabilidad.
FUENTE:FRANCE24