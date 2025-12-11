Bolivia: detienen al expresidente Luis Arce por presunta corrupción

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles 10 de diciembre y trasladado a celdas policiales en La Paz, aparentemente en el marco de una investigación por presunta corrupción, según informó su exministra de la Presidencia, María Nela Prada.

De acuerdo con medios locales, la detención estaría vinculada a indagaciones por presunta malversación de fondos durante su gestión como ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales.

En un video difundido en la red social X, Prada calificó el arresto del exmandatario, de 62 años, como “ilegal”. Señaló que se trató de “un abuso por completo” y afirmó que Arce no fue notificado para declarar.

Arce estuvo al frente del Ministerio de Economía durante dos periodos en el gobierno de Morales, entre 2006 y 2017, y nuevamente por 11 meses en 2019.

Arce habría sido detenido en el barrio Sopocachi de La Paz y trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar declaración. Según medios bolivianos, el exmandatario está siendo investigado por el manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

En el mismo caso se encuentra detenida desde hace varios días la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento al Socialismo (MAS) y aliada de Evo Morales. Patty, quien impulsó los procesos judiciales contra la expresidenta Jeanine Añez y otros dirigentes opositores, fue arrestada el viernes 5 de diciembre cuando acudió a declarar ante la Fiscalía. Un juez ordenó su reclusión preventiva por cuatro meses. Morales cuestionó la decisión, calificándola de “revanchismo” y señalando que busca dar un “escarmiento” a sectores indígenas.

“Procesan a la gente humilde que defiende la democracia… Tarde o temprano el pueblo unido los juzgará. Nuestra solidaridad con nuestra hermana Lidia Patty”, afirmó el expresidente.

El actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció investigaciones por presunta corrupción que abarcan a todos los gobiernos del MAS. La causa por malversación se centra en presuntos desembolsos irregulares de un fondo destinado a proyectos para comunidades indígenas.

Investigadores citados por medios locales señalaron el miércoles que las pruebas presentadas en el caso vinculan a Arce con la apropiación indebida de recursos públicos.

¿Persecución política, venganza o justicia?

“Por supuesto que es inocente”, declaró la exministra María Nela Prada. “Esto ha sido un abuso de poder total. Esperamos que este caso no se utilice para impulsar una persecución política”. Añadió que Arce no recibió notificación ni citación previa: “Simplemente, se lo llevaron”.

Tras la detención, la exdiputada Luisa Nayar celebró la aprehensión del exmandatario y escribió: “¡El que las hace las paga! Cae un ladrón, incapaz, que destruyó nuestro país y nos dejó en ruinas”.

El diputado Miguel R. Reyes calificó la medida como “justa” y sostuvo que existen “temas pendientes de corrupción” que deben ser esclarecidos. Afirmó que Arce fue “cómplice de los más grandes hechos de corrupción” del gobierno de Evo Morales y que, ya como presidente, encabezó “el gobierno más nefasto”, responsable de una grave crisis económica.

Reyes insistió en que los procesos deben avanzar “sin privilegios” y con total transparencia para determinar responsabilidades.

Por su parte, Juan José Torrez, presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, pidió activar una alerta naranja contra Evo Morales, Luis Arce y sus exministros, al considerar que todos deben ser investigados y sometidos a control jurisdiccional.

Tras 20 años de gobierno del MAS, una transición accidentada

Tras la asunción en noviembre del presidente Rodrigo Paz —el primer mandatario de derecha en más de dos décadas—, el nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunció que recibió su despacho “completamente vacío” y sin documentación. Afirmó que se trató de un boicot del gobierno saliente del MAS y responsabilizó al expresidente Luis Arce por una “irresponsabilidad institucional extrema”.

Espinoza difundió videos que muestran estantes y cajones sin libros, archivos ni papeles de transición. Sostuvo que, tras 20 años de administraciones del MAS, “no le habían dejado nada” y calificó la situación de “indignante”. También indicó que faltaban registros sobre deudas y acreencias por millones de bolivianos y dólares, lo que —según dijo— podría sugerir el encubrimiento de actividades ilícitas.

El exministro de Economía, Marcelo Montenegro Gómez, rechazó esas acusaciones y aseguró que entregó toda la información de su gestión a la comisión de transición.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24