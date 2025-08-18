  • Cotizaciones
    lunes 18 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Bolivia: dos candidatos de derecha pasan a la segunda vuelta

    Los bolivianos elegirán presidente en una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, un senador de centroderecha, convertido en la sorpresa de la jornada, y el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga, según resultados preliminares oficiales que confirman la debacle de la izquierda que gobernó por 20 años

    Rodrigo Paz (izquierda) y Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, se dirigen a sus respectivos seguidores tras los resultados de las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025

    Rodrigo Paz (izquierda) y Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, se dirigen a sus respectivos seguidores tras los resultados de las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Rodrigo Paz Pereira, de 57 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quedó en primer lugar en las elecciones presidenciales de este domingo en Bolivia. Paz Pereira, político de centroderecha, tendrá que disputarse la presidencia en una segunda vuelta con el expresidente Jorge Tuto Quiroga de derecha liberal.

    Los resultados de conteo rápido preliminar oficial al 90% dieron a Rodrigo Paz Pereira como ganador con más del 32% de los votos, en segundo lugar, a Jorge “Tuto” Quiroga con casi 27% y, en tercer lugar, a Samuel Doria Medina con 19%.

    Leé además

    Seguidores del candidato a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, agitan banderas de Bolivia este domingo, en La Paz (Bolivia)
    Video
    Bolivia

    Rodrigo Paz y Jorge Quiroga: dos perfiles con un mismo origen político, pero propuestas dispares

    Por France 24
    Personas organizan material electoral este domingo, en un centro de votación en La Paz (Bolivia)
    Video
    Bolivia

    Bolivia: elecciones presidenciales con la crisis económica como telón de fondo

    Por RFI

    El senador de la ciudad de Tarija y aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) rompió todos los pronósticos. Ninguna encuesta anticipó su paso a segunda vuelta.

    Embed - Mario Torrico: "Rodrigo Paz es una sorpresa en esta primera vuelta de las elecciones de Bolivia"

    Paz Pereira calificó su triunfo como un gran cambio.

    “Quiero agradecer a todos los departamentos, porque es el inicio de una gran victoria y una gran transformación”, declaró Paz Pereira.

    Aunque Rodrigo Paz lidera, no alcanza el umbral para ganar en primera vuelta, es decir, más del 50% o al menos 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Por tanto, se realizará un balotaje el 19 de octubre entre él y Jorge Tuto Quiroga, quien habló de democracia.

    Embed - Jorge 'Tuto' Quiroga: el expresidente intenta volver al poder en Bolivia

    “Agradezco a los que confiaron en nosotros y a los que votaron por otros, a los que votaron por otras opciones, de verdad así debe ser la democracia”, dijo Quiroga.

    El gran derrotado de estas elecciones fue Andrónico Rodríguez, de la misma línea del inhabilitado Evo Morales de quien está alejado y del oficialista Movimiento al Socialismo MAS, Rodríguez quedó en cuarto lugar con 8%.

    El analista político Ricardo Calla responsabilizó de esta derrota al llamado que hizo Evo Morales a votar nulo. “Ese 19% del voto nulo, seguramente significan que alrededor de un 10% ha sido conseguido por el propio Evo Morales en su campaña contra Andrónico”, estimó.

    Según Calla, la democracia fue la gran ganadora de la jornada, dejando atrás 20 años de hegemonía del MAS y abriendo una nueva era política en pos de la institucionalización del país.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, en el Parlamento

    Inversiones con incentivo fiscal: un régimen en revisión con algunas empresas usuarias repetidas

    Por Ismael Grau
    Emmanuel Macron, Volodímir Zelenski y Donald Trump, en París
    Video

    Gran expectativa por reunión Zelenski, líderes europeos y Trump en la Casa Blanca

    Por RFI
    Diputado del MPP Joaquín Garlo 

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado