    Bolsonaro vuelve a prisión tras cuatro operaciones y ocho días de hospitalización

    El expresidente brasileño Jair Bolsonaro regresó este jueves 1 de enero a la celda de la Policía Federal en la que cumple una condena de 27 años por golpismo, tras recibir el alta médica en Brasilia luego de ocho días de hospitalización y cuatro cirugías. Su reclusión se produjo horas después de que la Corte Suprema rechazara una nueva petición de prisión domiciliaria por motivos de salud

    Un convoy de la Policía Federal escolta a Jair Bolsonaro a su salida del Hospital DF Star, donde fue sometido a una cirugía de hernia inguinal y un bloqueo del nervio frénico, en Brasilia el 1 de enero de 2026.

    FOTO

    Evaristo Sa / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Este jueves 1 de enero, el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue recluido nuevamente en la celda de la Policía Federal en la que cumple su condena de 27 años de prisión por golpismo, luego de haber sido dado de alta en el centro médico en el que se encontraba desde hace una semana.

    Se sabe que el líder de la ultraderecha de Brasil salió del Hospital DF Star de Brasilia a las 18:43 (hora local) de este jueves y fue conducido hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una gran cantidad de escoltas en motocicletas.

    Bolsonaro cumple desde noviembre su condena en una celda especial de la institución policial, que el pasado 24 de diciembre abandonó luego de que la Corte Suprema autorizara su conducción especial al hospital para ser sometido a una cirugía de corrección de dos hernias inguinales.

    Según los médicos del exmandatario, tanto la cirugía para la corrección de las hernias inguinales a la que fue sometido el 25 de diciembre, como las tres diferentes operaciones para el bloqueo de los nervios frénicos bilaterales del diafragma con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, fueron realizadas como estaba previsto.

    La Justicia de Brasil rechaza otra petición de prisión domiciliaria para Bolsonaro

    El retorno de Bolsonaro a la cárcel tuvo lugar solo unas horas después de que el Supremo de Brasil rechazara una nueva petición de prisión domiciliaria para el líder político de derecha por motivos humanitarios, presentada por los abogados del capitán de la reserva del Ejército.

    Los juristas alegaron que la salud del expresidente está muy debilitada por las cuatro operaciones a las que fue sometido, por lo que pidieron que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios y de salud.

    Sin embargo, en una rueda de prensa el miércoles, los médicos de Bolsonaro explicaron que, si bien los problemas de salud del ultraderechista no se resolvieron del todo, su estado es estable, por lo que autorizaron el alta.

    El magistrado Alexander de Moraes, en la sentencia que negó el recurso, indicó que por ahora no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la prisión domiciliaria, especialmente ante las reiteradas violaciones del recluso a las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

    A su vez, Moraes recordó que Bolsonaro destruyó la tobillera electrónica con la que se le controlaban sus movimientos en un aparente intento de fuga.

    "También se resalta que, diferentemente de lo alegado por la defensa, la situación de salud de Bolsonaro no se agravó y que, por el contrario, su estado clínico muestra mejoría de los problemas de los que se venía quejando tras la realización de nuevas cirugías electivas, como señala el informe de sus propios médicos", explica la sentencia.

    ¿Por qué Bolsonaro está en prisión?

    En septiembre del año pasado, el exmandatario de derecha fue condenado por la Corte Suprema de Brasil por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder”, luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el actual presidente de la nación suramericana, Luiz Inácio Lula da Silva.

    Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

    Aunque en un principio cumplía su condena en prisión domiciliaria, el magistrado De Moraes ordenó su reclusión en un régimen cerrado después de que el condenado violentara la tobillera electrónica que portaba.

    Desde entonces, sus abogados han solicitado en diversas ocasiones que se le conceda otra vez la prisión domiciliaria por motivos humanitarios debido a sus crisis de salud, aunque, hasta el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.

    Así las cosas, con el juicio ya concluido y ya sin derecho a nuevos recursos, la única alternativa que tiene Bolsonaro para recuperar su libertad o reducir su pena es una ley de amnistía a los condenados por golpismo que está siendo debatida en el Congreso.

