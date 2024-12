Los nuevos protagonistas de la tarde

“¿Quién no recuerda salir a tomar el té con la abuela?”, se pregunta Cecilia Aguirre, propietaria de La Croissantería . “Esa realidad se amplió y no son solo lo hacen las señoras que salen a merendar, también señores, jóvenes en plan de amigos o pareja y las familias enteras”, asegura Aguirre, que ha identificado un cambio en el público de la tarde. La emprendedora destaca, además, la gran cantidad de encuentros laborales que se dan en el ámbito relajado de una merienda.

ADR_1753.jpg Adrián Echeverriaga

En verano tanto el local de Pocitos como el de Punta Carretas se llenan de turistas extranjeros, montevideanos y personas del interior que aprovechan el buen clima para explorar la ciudad. Una ventaja en ese sentido son las cómodas terrazas a la calle que permiten que los comensales disfruten al aire libre.

Una panadería con su propia cafetería. Otro aspecto muy valorado por los clientes es que se pueda ver a través de un vidrio la elaboración de los productos que se consumirán en el día. “No le compramos a nadie, elaboramos todo, de principio a fin, a la vista de nuestros clientes. Eso habla de calidad, de frescura garantizada, de un producto que no tuvo que viajar para llegar al lugar, no sufrió horas de espera, ni fue regenerado, que es el término que se usa cuando se compra a un tercero, se congela y luego acondiciona el producto antes de servirlo”, explica Aguirre.

La especialización les permite presentar una carta amplia y variada. “Tenemos 18 rellenos distintos de croissants y, además, pain au chocolat, rolls, todo lo que es bakery clásico y pâtisserie, postres con pistachos, con maracuyá, cheesecake, por mencionar algunos”, señala.

“Ofrezco lo que estoy 100% segura de que es digno y de calidad. No somos clásicos en nuestra carta pero estar a la última moda no nos desvela”, explica la emprendedora y hace referencia a la cultura de Instagram donde se viralizan preparaciones supervistosas de las que La Croissantería no necesita valerse para ganar popularidad. “No usamos esos recursos porque tenemos un croissant que es técnicamente perfecto, hecho con ingredientes de calidad, con tres días de fermentación. La gastronomía verdadera no es viral”, concluye, y asegura que el camino es el de innovar con criterio, con el respaldo del aprendizaje.

ADR_1743.jpg Adrián Echeverriaga

Una delicia liviana. “Un croissant bien hecho tiene mucho aire. Si bien no es light, sí es digerible, y ni que hablar cuando tiene tres días de fermentado. Todo lo que sea de fermentación larga llega en un estado mucho más digerible. Por lo tanto, me parece un bocado muy adecuado para el verano con una bebida fría o caliente”, señala Aguirre sobre los croissants, que tienen un proceso de elaboración que los eleva a su mejor sabor, color y aroma.

Pied-à-terre en Carrasco. “Vamos a inaugurar un local en Carrasco este verano. Ya está muy avanzado”, anuncia Aguirre, que planea expandir la exitosa fórmula de La Croissantería a la esquina de la avenida Arocena y Cambara. “Es una apuesta fuerte y el crecimiento lo tengo enfocado ahí”, cuenta la emprendedora que hace poco volvió de un curso en el Hotel Ritz de París, donde viajó para aprender a hacer nuevos postres.

Gabriel Pereira 3181 (Pocitos) / Ellauri 534 (Punta Carretas), lunes a domingo de 9 a 20.30 horas / @lacroissanteria.uy