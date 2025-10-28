  • Cotizaciones
    Brasil: la defensa de Bolsonaro apela la condena de 27 años de cárcel impuesta por la Corte Suprema

    Los abogados del expresidente brasileño, hallado culpable en setiembre de intentar obstaculizar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, presentaron un recurso ante la Corte Suprema para corregir “ambigüedades y contradicciones” en la sentencia

    Jair Bolsonaro en su casa en Brasilia.

    Jair Bolsonaro en su casa en Brasilia.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Hallado culpable en setiembre de haber tratado de impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro busca corregir “ambigüedades, omisiones, contradicciones y oscuridades” en la decisión de la corte suprema, según el documento del recurso al que tuvo acceso la AFP.

    “Hay puntos relevantes que deben aclararse, tanto en lo referente a la condena como a la pena impuesta, que generan profundas injusticias”, señalan los abogados del exmandatario ultraderechista en la apelación enviada al tribunal el lunes, última fecha para recurrir la sentencia.

    Leé además

    Dos policías brasileños se llevan a un detenido durante la gran operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro, el 28 de octubre de 2025 en la favela de Vila Cruzeiro.
    Video
    Brasil

    Escenas de guerra en Rio de Janeiro: 64 muertos en la operación policial más letal

    Por RFI
    Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro (Brasil).
    Brasil

    Brasil: Al menos 22 muertos y 55 detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda

    Los abogados reclaman por supuestos obstáculos para ejercer la defensa y aspiran a obtener una reducción de la pena impuesta.

    Los magistrados de la Corte Suprema no tienen un plazo límite para evaluar los argumentos.

    Embed - Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado

    El expresidente (2019-2022) se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto por incumplir medidas cautelares que restringen sus expresiones en medios de comunicación o redes sociales.

    Bolsonaro, de 70 años, no irá a prisión definitiva hasta que se agoten todos los recursos legales.

    El proceso contra el mayor líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos recomponen su relación bilateral, tensionada precisamente por este juicio.

    El presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles punitivos de 50% a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

    Trump, sin embargo, se reunió con Lula el domingo en Malasia para conversar sobre los aranceles y anticipó “buenos acuerdos para ambos países”.

    Embed - Lula y Trump acuerdan reanudar negociaciones arancelarias tras "productiva" reunión en Malasia

    Pena en discusión

    Aunque es inusual que el supremo brasileño cambie el sentido de sus fallos, “ya ha sucedido que en el mismo tribunal haya cambios, principalmente en la duración de la pena” tras una apelación, explicó a la AFP Thiago Bottino, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

    Los abogados del expresidente ya anunciaron que recurrirán la sentencia “incluso a nivel internacional”.

    El líder ultraderechista sufre las secuelas de una puñalada en el abdomen en 2018, por lo que ha sido operado varias veces desde entonces. Además, fue diagnosticado en septiembre con cáncer de piel, aunque las lesiones le fueron retiradas.

    El bolsonarismo impulsó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que beneficiaría al expresidente y a cientos de sus seguidores que participaron en el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023.

    Sin embargo, la iniciativa se desinfló después de grandes protestas en varias ciudades de Brasil.

    FUENTE:FRANCE24

