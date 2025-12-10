  • Cotizaciones
    miércoles 10 de diciembre de 2025

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    La cámara baja de Brasil impulsó la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que puede reducir fuertemente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, en una caótica sesión que incluyó un intento de boicot. Ahora el texto debe ser aprobado por el Senado, mientras la última palabra la tendrá el poder judicial

    Fotografía de archivo fechada el 16 de agosto de 2025 del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saliendo del hospital DF Star en Brasilia (Brasil).

    Fotografía de archivo fechada el 16 de agosto de 2025 del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saliendo del hospital DF Star en Brasilia (Brasil).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El líder ultraderechista, de 70 años, fue condenado por la corte suprema en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

    Fue encarcelado a finales de noviembre en unas dependencias policiales en Brasilia.

    Flavio Bolsonaro.
    Video
    Brasil

    Flávio Bolsonaro obtiene el aval de su padre para pugnar por la Presidencia de Brasil
    Unos detractores del acuerdo Unión Europea-Mercosur cuelgan unos bidones de agua del Puente de Tancarville, en Francia, durante una protesta el 26 de noviembre de 2025.
    Video
    Comercio

    La Unión Europea acelera la definición del acuerdo con el Mercosur en medio de tensiones internas

    Por RFI

    El proyecto de ley, introducido de forma inesperada este martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

    De ser aprobado también en el Senado, Bolsonaro podrá reducir su pena de 27 años de cárcel a "más o menos dos años y cuatro meses", indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força, en un video enviado a la AFP.

    La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el poder judicial.

    La aplicación del proyecto de ley daría además libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

    "Es un gesto de reconciliación. Un país no puede ser eternamente prisionero de su pasado reciente", dijo Paulinho da Força en el hemiciclo.

    La sesión en la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, vivió momentos de confusión.

    El legislador izquierdista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza por varios policías legislativos tras denunciar una "ofensiva golpista" a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la cámara para boicotear la sesión.

    La emisión oficial en directo de la sesión fue interrumpida, los periodistas presentes en el plenario fueron obligados a abandonar la sala y hubo escenas de empujones y forcejeos.

    La Federación de Periodistas de Brasil "repudió vehementemente" en un comunicado "el episodio de violencia" contra algunos de sus profesionales.

    Embed - Brasil: Jair Bolsonaro detenido tras intentar romper su tobillera electrónica para una posible fuga

    "Inmunidad"

    La aprobación del proyecto (con 291 votos a favor y 148 en contra) fue celebrada por la oposición de derecha, mayoritaria en la cámara baja.

    "No es la amnistía que gustaríamos pero es el paso que podemos dar", dijo el diputado opositor Sóstenes Cavalcante, señalando que Bolsonaro dio su "ok" al proyecto de reducción de penas.

    El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa de "inaceptable".

    "Lo que está sucediendo hoy es una vergüenza, un atentado contra la democracia y un esfuerzo más de inmunidad", declaró el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

    El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió tras el anuncio la semana pasada de la precandidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

    Lula ha manifestado su intención de presentarse a un cuarto mandato en las presidenciales de 2026.

    Cirugía para Bolsonaro

    Los abogados de Bolsonaro pidieron paralelamente este martes que su cliente pueda dejar la cárcel para someterse a una cirugía de "inmediato" debido al deterioro de su estado de salud, y reiteraron su pedido de que cumpla su pena en casa por motivos "humanitarios".

    El expresidente debe someterse a dos cirugías urgentes: un "bloqueo anestésico del nervio frénico" para tratar un hipo recurrente, y una cirugía para reparar una hernia inguinal, según los abogados.

    Ambas intervenciones requieren hospitalización de cinco a siete días y anestesia general.

    El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de campaña en las presidenciales.

    FUENTE:RFI

    Fútbol

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Por Redacción Búsqueda
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda