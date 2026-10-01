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    Brasil: Lula y Bolsonaro eclipsan a los demás candidatos cuando falta poco para la primera vuelta

    En Brasil, las encuestas apuntan a un empate entre el líder de la izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato de la extrema derecha, Flávio Bolsonaro, de darse la segunda vuelta. La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar este domingo 4 de octubre

    Lula-Bolsonaro (1)
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En el centro de Río de Janeiro, una comparsa de carnaval daba la bienvenida al presidente Lula da Silva en un acto de campaña. Pero detrás de la aparente alegría, hay muchos nervios. Las encuestas apuntan a un empate entre el líder de la izquierda y el candidato de la extrema derecha, Flávio Bolsonaro.

    “Brasil tomará la mejor decisión eligiendo a Lula”

    Brasil está partido en dos y muchos, como Cristina Vilaça, una psicóloga, no sólo están pendientes de los sondeos, sino también de los movimientos de Donald Trump: “Creo que esta elección es fundamental. Nos enfrentamos a muchas amenazas y, por primera vez, claramente una amenaza externa que viene de Estados Unidos; eso sí es preocupante”, expresa.

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    “Pero tengo mucha confianza de que Brasil tomará la mejor decisión eligiendo a Lula y que ahora es el momento de unirnos frente a esta posibilidad de un gobierno fascista bajo influencia estadounidense”, añade.

    “Bolsonaro solo perderá si hay fraude en este país”

    En las marchas bolsonaristas, son comunes los ruidosos desfiles de motos y coches para apoyar a Flávio. La mayoría son optimistas y dan por hecha la victoria, se basan en el crecimiento lento pero constante de la candidatura del senador en los últimos meses.

    Debora Macharete, una cuidadora de ancianos, quiere un cambio urgente. Pesan, sobre todo, la inseguridad y el alto coste de vida: “Aunque las encuestas estén muy reñidas, creo que Flávio Bolsonaro solo perderá si hay fraude en este país. ¿Entiendes? Aparte de eso, lo creo, porque con todo el mundo con quien hablo, desde el conductor de Uber hasta cualquiera, nadie aguanta más, ¿entiendes? Sólo va a votar a la izquierda quien no quiere un país mejor, que quiere vivir de ayudas y esas cosas”, afirma.

    Brasil celebra la primera vuelta este domingo, y aunque hay más candidatos, todo se resume a un duelo entre Lula y Flávio, los únicos con opciones. Si ninguno logra más de la mitad de los votos válidos habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.

    También son elecciones legislativas y habrá que estar especialmente pendiente del Senado, que hasta ahora funcionó como dique de contención de la extrema derecha. El bolsonarismo sueña ahora con conquistarlo para poder así controlar también a los jueces del Tribunal Supremo.

    FUENTE:RFI

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