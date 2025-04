Brasil, ¿uno de los ganadores en la guerra comercial de Donald Trump?

Lejos del punto de mira de Donald Trump

Donald Trump tiene en el punto de mira a los países que exportan más a Estados Unidos de lo que importan. Por lo tanto, Brasil puede aprovecharse de esta situación. El presidente Lula lo ha entendido perfectamente. No quiere poner fin al diálogo con Washington. Como prueba de ello, la semana pasada una misión brasileña estuvo en la capital estadounidense para mantener conversaciones con la administración Trump. Eso no ha impedido, sin embargo, que Brasil haya respondido con la votación en el Parlamento, hace unas horas, de una ley para tomar represalias contra las medidas estadounidenses. Pero el gobierno brasileño también ha forjado otras alianzas que le permiten no sufrir demasiado.