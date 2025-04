Donald Trump anuncia más aranceles; China recalcula su “estrategia”

Según estimaciones de BBVA Research, el Producto Interno Bruto (PIB) de China crecerá 4,5% este año y 4,2% en 2026.

“China está en una posición más débil que al inicio más débil que al inicio de la ‘guerra comercial’ en 2018. Su enfriamiento económico ya alentó una depreciación del yuan”, analizó la economista Tamara Schandy, socia de la consultora Exante, en una charla de coyuntura efectuada el miércoles 2. En su visión, la situación china y un “crecimiento mundial moderado difícilmente empujen nuevas subas en los precios de los commodities, que ya son bajos en términos reales”.

El Instituto Uruguay XXI, de promoción de las exportaciones y las inversiones, entiende que esta reciente “escalada en las tensiones comerciales globales, con la imposición de nuevos aranceles y medidas de represalia entre las principales economías, ha añadido un factor de gran incertidumbre al comercio internacional”.

En un análisis publicado a principios de este mes, dicho organismo gubernamental previó para el 2025 que las exportaciones uruguayas de bienes crecerán en el orden del 2% frente al año previo, a alrededor de US$ 13.200 millones. Pero el escenario incierto “complejiza las estimaciones”, ya que “puede generar tanto oportunidades como riesgos para los mercados de commodities. Por un lado, la reconfiguración de flujos comerciales podría beneficiar a ciertos exportadores al redirigir la demanda hacia nuevos proveedores. Por otro, la volatilidad en los precios y la posible reducción de la demanda en mercados clave pueden afectar negativamente las exportaciones”.

En el primer trimestre de 2025 China fue el segundo mayor comprador de mercaderías exportadas desde Uruguay, por detrás de Brasil. A ese destino se tramitaron envíos por US$ 524 millones (18% del total), sobre todo de celulosa, carne bovina y derivados de la carne, según estadísticas publicadas el martes 1º por Uruguay XXI.

“Largo plazo”

Un artículo de la publicación ChinaWatch señaló que uno de los desafíos es la necesidad de mantener su ritmo de crecimiento económico e informó que, para lograrlo, el gobierno implementará medidas como el control del porcentaje de déficit respecto al PIB y planea la emisión de bonos especiales del Tesoro a muy largo plazo, una baja en las tasa de interés y reducciones en el coeficiente de reservas obligatorias para asegurar la liquidez. Esas acciones fueron definidas en la Conferencia Central de Trabajo Económico anual en Beijing, donde el presidente Xi Jinping analizó la economía y trazó los planes para el 2025. Además, el Banco Popular de China explorará medidas no convencionales, informó.

“China es uno de los grandes perdedores de este proteccionismo internacional especialmente liderado por Trump. ¿Por qué? Porque su modelo de crecimiento ha estado apalancado históricamente hacia las exportaciones y, progresivamente, también hacia las cadenas globales de valor a partir de la importación de componentes, de partes y piezas, de insumos de todo tipo para después exportar al mundo”, comentó a Búsqueda el consultor en comercio internacional Ignacio Bartesaghi.

Ese académico definió el análisis que hace el gobierno chino como un análisis de “largo plazo”. Explicó: “Tienen un pensamiento confuciano en el que entienden que el objetivo que quieren alcanzar no cambió”. Lo que sí probablemente haya que hacer es “recalcular alguna estrategia, y requerirá más tiempo. Pero no están pensando en cambiar su estrategia de lo que tenían pensado por Trump. No hay que creer que China va a cambiar su estrategia o su modelo de desarrollo por estas dificultades. Las va a ir superando, va a tener autonomía en cosas que antes no tenía, va a tener menor dependencia tecnológica. Es una oportunidad de tener nuevos aliados, y eso es parte de lo que también está recalculando”.

Nuevo plan

De acuerdo con el documento publicado de manera conjunta por el Comité Central del Partido Comunista Chino y el Consejo de Estado, el enfoque principal de las políticas actuales se centra en incrementar los ingresos de los hogares.

Tras la pandemia de Covid-19, el crecimiento salarial tuvo una desaceleración significativa. Esta situación llevó a que una parte de la población prefiera ahorrar debido a la incertidumbre sobre el futuro, sobre todo ante las previsiones de gasto en áreas como la tercera edad, la educación y la salud. En este contexto, una parte fundamental del nuevo plan se orienta hacia el fortalecimiento de los apoyos en esos rubros. De esta manera, se fomenta el aumento de los salarios y la generación de riqueza, con el objetivo de fortalecer la capacidad adquisitiva de los consumidores chinos.

Otras medidas, como la reducción de la carga económica de la educación, la provisión de subsidios para el cuidado infantil y el establecimiento de apoyos fiscales para pensiones y seguros médicos, buscan fortalecer el poder de compra.