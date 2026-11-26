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“La tumba de los hombres ilustres es la tierra entera y su valor queda agregado en la memoria de los hombres”. Esta frase expresada por Pericles en su famosa oración fúnebre, dictada en homenaje a los soldados atenienses caídos en la guerra del Peloponeso, se hace realidad y cae al entero frente a la reciente desaparición física del capitán de navío Francisco Valiñas (1950-2026), una personalidad que ha dejado una vasta y proficua labor en torno a la historia naval, las relaciones internacionales y la geopolítica.

Nos deja una inmensa obra édita, muy en especial en la Revista Naval, en la que colaboró periódicamente con sus comentarios internacionales y una constelación de sendos artículos referentes. Allí donde cayó su ágil pluma, sus afortunados lectores penetraron concisamente y sin artilugios literarios en el inmenso campo donde imperó su pensamiento, profundamente unido a sus investigaciones no exentas de una hermenéutica propia de un gran intelectual.

Autor de libros de referencia concretos, como La guerra fría, La misión del capitán Mahan en Montevideo, La conducción del poder militar en Uruguay, Malvinas, una visión desde Uruguay y Vietnam, una guerra casi olvidada, entre otros dentro del mismo tenor historiográfico militar, suponen para cualquier mortal que desee asomarse al mundo de los conflictos armados una oportunidad para entender a cabalidad el significado de las guerras. En su carrera, afectada desde sus inicios por un accidente que influyó en su desarrollo, prestó servicio en diversas unidades terrestres y dejó patente su plena dedicación a la Armada, su clásica fortaleza de carácter y su capacidad para asumir empresas como la presidencia de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, que ya en su retiro supo conducir desarrollando una labor dedicada a abrir los caminos de nuestra sociedad a todo lo que supone el mundo del mar y los barcos.

Quienes tuvimos el honor de acompañarlo en estas últimas décadas lo tendremos presente, pues, al decir de Pericles, su valor quedará agregado en la memoria de los hombres.