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Que suerte que llega el fin de la temporada para Peñarol. Una temporada siniestra, desastrosa desde el punto de vista dirigencial, deportivo y sanitario. Pero por suerte no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista.

Este Campeonato Uruguayo 2026 da lo mismo para mí que gane quien lo gane. Peñarol tuvo un proceso de tres años con este entrenador sin jugar a nada, cerrando partidos ante equipos hoy descendidos media hora antes de terminar, mediante un catenaccio sorprendente para un equipo grande. Haciendo tiempo cuando se encontraba en ganancia, prácticamente sin tirar un tiro al arco, sin lograr encontrar un ejecutor de tiros libres, como sí tuvo en el año 2024 a Leo Fernández, que gracias a él Peñarol llegó a donde llegó. Se lesionó y se acabó la fórmula para ganar.

Este entrenador no quería a Arezo, y al final aceptó que viniera, pero como tercer 9. La hinchada lo pedía partido a partido, porque evidentemente era el mejor, pero el entrenador lo sentó en el banco. Hasta que un día ante el reclamo popular le dio la titularidad, ¿y qué pasó? Hoy es el goleador de Peñarol.

Días pasados un periodista, que no sé quién era, pero sí bastante adulón, le dijo más o menos algo así a Aguirre: “A pesar de los malos resultados, te mantuviste en el cargo, eso por ser Aguirre”. Y este respondió: “Sí, claro porque soy yo, si hubiera sido otro, hubiera volado hace rato’. Esta respuesta tiene dos contenidos interesantes: primero, lo egocéntrico de la persona y, segundo, que está reconociendo que debió ser cesado.

Los técnicos son rehenes de los resultados y esto es así en Uruguay, en Argentina y en la China. Solo este presidente, que mostró que no le interesa tanto lo deportivo, dijo que lo iba a mantener toda la temporada pasara lo que pasara, y lo que pasó no fue nada bueno. El técnico, por su parte, se queda porque el presidente lo quiere así.

Pero Aguirre debió tener autocrítica; al no obtener los resultados deseados debió dar un paso al costado por amor al club, reconocer que no se cumplieron sus objetivos y por lo tanto cederle el camino a otro entrenador. Esto lo he visto en tantos directores técnicos a lo largo de los años, pero en este caso concreto no se dio.

No se logró ganarle a Nacional durante 10 partidos consecutivos. De esto se habla poco, los periodistas adulones obviamente lo pasan por alto, pero los hinchas no. Esto ya quedó escrito en la historia negra del club.

Se habla mucho de las glorias de Peñarol, pero nos acordamos de las que queremos acordarnos. Por ejemplo, en 1982 Peñarol ganó la tercera Copa Intercontinental ante el Aston Villa de Inglaterra, en partido disputado en Tokio. Peñarol ganó dos a cero con goles de Jair Goncalves y Walkir Silva, y no escuchamos a nadie decir que son dos glorias de Peñarol. Glorias fueron, por citar algunas, Roque Máspoli, Juan Alberto Schiaffino, Obdulio Varela, Alcides Ghiggia, el capitán Néstor Goncalves, Ladislao Mazurkiewicz, Alberto Spencer, Pedro Rocha, Elías Figueroa, Fernando Morena, Pablo Bengoechea y hasta Carlos Bueno, un goleador clásico excepcional.

Volviendo a este campeonato uruguayo, que lo gane quien sea, porque ha sido de un nivel tan tétrico que lo mejor es que termine de una vez. Lo que sí voy a festejar es el inicio de una nueva era, de un club renovado, y que sean quienes sean los que lo administren y dirijan técnicamente siempre van a ser superiores a los que hemos tenido hasta el presente.

Peñarol no es de ninguna persona, es de sus socios y sus hinchas.

Adriana C. Torres