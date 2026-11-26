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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó el 20 de noviembre una estrategia de pesca y acuicultura hasta 2040. El propio ministro dijo que la flota industrial pasó de 124 a 54 embarcaciones en 20 años. Ante un deterioro semejante, el problema no es la falta de horizontes: es la falta de plazos contra los que alguien pueda ser evaluado. No me convence aplaudir otra hoja de ruta antes de conocer sus indicadores. La prevista para marzo de 2027 debería incluir metas anuales y responsables identificables: renovación y seguridad de la flota, condiciones de trabajo de la pesca artesanal, estado de los recursos y valor agregado local. Publicar esos datos con método y presupuesto permitiría corregir el rumbo sin convertir cada crítica en una pelea partidaria. Tampoco alcanza con facilitar inversiones si los incentivos se juzgan por el anuncio y no por lo que dejan. Una pesca que agota su recurso no es desarrollo; una política ambiental que ignora al pescador tampoco lo es.
Un plan a 2040 puede ser indispensable. Pero la obligación pública es más cercana: en 2027 mostrar qué se hizo, cuánto costó y qué cambió. La ambición sin verificación termina siendo publicidad.
Gaetano Oromonte