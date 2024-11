Colorado, no coalicionista

Sr. Director:

Finalizado el ciclo electoral, me parece necesario alzar la voz contra una funesta idea que se murmura por lo bajo pero que viene tomando forma: la consolidación de la coalición republicana como un marco permanente para los partidos que la integran. Más allá de la apariencia pragmática que se le atribuye —que no es otra cosa que deriva ideológica—, esta propuesta es un grave error estratégico e histórico. Como colorado tengo que ser claro: nuestra historia, nuestra identidad, nuestro futuro, lo que somos y lo que representamos no pueden ser sacrificados por motivos circunstanciales.

No desconozco que esta alianza estratégica permitió la necesaria alternancia en el gobierno en 2019, un logro innegable en ese momento. Sin embargo, las pasadas elecciones han mostrado que esa realidad ya no es tal. Entonces, si ya no garantiza el éxito, ¿cómo puede justificarse convertirla en un marco permanente? ¿Puede hacerse en la premonición —porque hoy los elementos para creerlo son vagos— de su regreso en 2030? Lo cierto es que la coalición no es un hogar común ni una identidad, es una herramienta electoral, útil en su tiempo y lugar, pero incapaz de representar un sentimiento compartido o una base ideológica unificada.

Pero ello no es todo, adoptar este proyecto es una traición a nuestra esencia como partido. Nuestra identidad es el resultado de casi dos siglos de compromiso con la libertad, la justicia social y el progreso, convicciones que no deben negociarse ni renegarse por un simple cálculo electoral.

Para entender la gravedad de esta propuesta, voy a delinear tres argumentos —seguramente algún correligionario encontrará otros igual de fundamentales— que sustentan mi negativa.