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La visita del papa León XIV merece un análisis detenido por el clarísimo mensaje del santo padre y la bocanada de aire fresco que significa su aliento a romper los moldes, a levantar la mirada, a preocuparse por los problemas reales y abandonar la gestión de lo que hay para abordar la construcción de lo que se viene.

Pero algo más apareció (reapareció, en realidad) con la visita del papa: la autocomplacencia y el autobombo de que somos “la Suiza de América”, de que somos los mejores, de que tenemos “una institucionalidad ejemplar” y de que “como el Uruguay no hay”. Vale darle la derecha a este último planteo. Y brevemente con algunos ejemplos que ilustran el porqué.

Como el Uruguay no hay. No hay casi países en América Latina en los que solo apenas un poco más de la mitad de los jóvenes terminen el bachillerato (la media en la región trepa a en torno al 70%).

Como el Uruguay no hay, o bien hay pocos países más donde existe un problema tan serio de sobrepoblación carcelaria y de casi nula rehabilitación. Tampoco hay ningún país que por lo menos para el 2023 nos superara en lo que refiere a tasa de encarcelamiento. Hay muy pocos que nos compiten en materia de reincidencia.

Como el Uruguay no hay. En la región, ningún país tiene mayor infantilización de la pobreza que nosotros (es decir, proporción de niños pobres en relación con el resto de la población pobre). Somos de los países con menor tasa de nacimientos, y los niños que nacen, en su mayoría, están condenados a la pobreza crónica. Hay pocos, por no decir ninguno, países donde vivir sea tan costoso.

Como el Uruguay no hay. No hay otro país en la región que nos supere en lo que refiere a la tasa de suicidios anuales. Hay muy pocos países en la región que nos superan en cantidad de femicidios cada 100.00 habitantes, solamente seis. Como el Uruguay hay cinco nomás, en lo que refiere a cantidad de armas en relación con la población. Como el Uruguay no hay, un país donde hay numerosos crímenes del pasado reciente que permanecerán impunes para siempre.

Acá en Uruguay, por suerte, tenemos instituciones fuertes. A nadie se le ocurre que un fiscal vaya a ser tocado, o un juez, o mucho menos un jerarca político de nivel. Ni que haya una Justicia para ricos y otra para pobres. Ni filtraciones en casos sensibles.

A nadie se le ocurre que el narco se infiltre en la política, ni que los partidos se financien de manera poco transparente, ni que documentos públicos sean destruidos, ni malversados ni perdidos. ¿Conflicto de intereses, corrupción, grieta? Vaya a Argentina y lo encuentra.

A nadie se le ocurre que lleguen outsiders al Parlamento; no, acá eso no pasa. A nadie se le ocurre, porque eso no pasa acá, que exista un país y otro separado por una avenida. No, acá tenemos de los mejores índices de Gini del mundo.

A nadie se le ocurre que haya barrios donde es más rentable ser narco que ir a la escuela. Eso dejalo para las novelas mexicanas. Uruguay, no, por suerte tenemos una democracia bárbara e instituciones muy muy fuertes.

A nadie se le ocurre, en el país de la clase media, que si nacés en los márgenes de la capital estés prácticamente condenado a vivir en la pobreza por el resto de tu vida. No, señor, eso capaz que pasa en África; acá, no.

Por suerte, como el Uruguay no hay. Vuelva cuando quiera, santo padre.

Manuel Nogueira